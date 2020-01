Pago e Serena Enardu tornano insieme per il Grande Fratello Vip 2020? Pupo attacca l’ex tronista: “qui per ottenere consensi”.

Dopo essersi lasciati alla fine di Temptation Island Vip, Pago e Serena Enardu sono i protagonisti della prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. A sorpresa, infatti, la Enardu si è presentata in studio per un confronto con l’ex fidanzato prima del suo ingresso nella casa.

Pago e Serena Enardu, confronto al Grande Fratello Vip 2020

Dopo il momento dedicato a Paola Di Benedetto che ha pianto per la sorpresa del fidanzato Federico Rossi, Signorini cambia argomento affrontando il capitolo Pago.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena Enardu, di bianco vestita, entra nello studio del Grande Fratello Vip 2020 prima dell’ingresso nella casa dell’ex fidanzato Pago. “Ti sei ripresa?”, chiede Signorini. “Oggi sono molto più lucida, ma tanti punti sono rimasti in sospeso. Noi ci siamo visti dopo Temptation Island a casa mia, ma eravamo stravolti e quei confronti non sono mai stati utili. Era una storia che meritava di finire in un altro modo”.

Leggi anche—>GF Vip 4 | Il web boccia Signorini, Pupo e Wanda: messaggio di Ilary Blasi

“Diciamo che ci hai messo del tuo per farla finire male”, commenta Signorini. “Io sono molto presuntuosa e difficilmente ammetto di aver commesso degli errori“, aggiunge la Enardu che poi si accomoda per non svelare subito la sua presenza a Pago che poi varca la famosa porta rossa.

“Ho una sensazione strana. Devo ancora capire Alfonso”, dice Pago entrando in casa. Signorini, poi, chiede al cantante di raggiungere la stanza dei superled.

“Pago so che ti farà un certo effetto stare lì dentro. So che hai voluto fortemente entrare nella casa perchè vuoi cominciare una vita nuova però sono convinto che per chiudere i conti con il passato occorra trovare un po’ di coraggio in più. So che per te sarà un po’ doloroso, ma proviamo a rivivere quei momenti con Serena a Temptation Island Vip”, annuncia Signorini che lancia un filmato della storia d’amore tra il cantante e l’ex tronista.

“La rabbia è svanita ed è rimasta molta delusione. Adesso è da un po’ che non ci penso e non mi fa molto piacere riaccendere quell’interrutore”, dice Pago. “Da quando tempo non vedi Serena?”, chiede Signorini. “L’ho vista a Natale perchè sono andato a trovare suo figlio Tommaso e non ti nego che ho ancora un forte sentimento per lei”, aggiunge il cantante che ribadisce di voler chiudere il capitolo Serena.

Pago rifiuta di mandare un messaggio a Serena Enardu che spera di confrontarsi con l’ex fidanzato. La decisione finale, però, spetta al pubblico che, attraverso il televoto, deve decidere se far restare in casa o meno Serena Enardu. Il verdetto sarà svelato venerdì 10 gennaio, all’inizio della seconda puntata.

“Lei è qua alla disperata ricerca di consensi perchè lui ne è uscito benissimo, lei un po’ meno e non vorrei che sia qui a far soffrire ancora Pago“, commenta Pago