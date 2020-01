Grande Fratello Vip | Salvo Veneziano, prima di fare il suo ingresso nella casa insieme a Sergio Volpini, ha ricordato la prematura scomparsa di Pietro Taricone

Il Grande Fratello Vip, durante il debutto di questa quarta edizione, non poteva non ricordare, soprattutto in questa puntata dove si celebrano i 20 anni dall’inizio del reality, la scomparsa di Pietro Taricone.

A farlo è stato Salvo Veneziano del GF Vip che prima di varcare la porta rossa ha dedicato questo momento al suo ex compagno di viaggio e a sua madre che ancora soffre per la prematura morte del figlio.

Grande Fratello Vip: Salvo ricorda Pietro Taricone

Se Alfonso Signorini ha aperto la puntata commuovendosi, le emozioni sono proseguite con Salvo Veneziano che prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha voluto ricordare il suo amico.

“Sono sicuro che anche il mio amico Sergio Volpini” ha esordito Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip, in compagnia del suo collega, “è d’accordo nel dedicare questo momento ad una donna, una mamma che sta lì fuori” ha proseguito l’opinionista di Barbara d’Urso. “Una donna che ha perso suo figlio tanto tempo fa.

“Ovviamente sto parlando della madre di Pietro Taricone” ha continuato Salvo. “Dedico questo momento a lei e a suo figlio” ha concluso.

Salvo ha ricordato Pietro Taricone del Grande Fratello facendo emozionare non solo il pubblico presente in studio, ma anche il padrone di casa Alfonso Signorini. Un momento toccante ed emozionate, che ha colpito tutti i telespettatori.

Dopo tutto quale occasione migliore, se non questa, per ricordare uno dei primi concorrenti del GF.

Nonostante tutto, il pubblico a casa ha bocciato Alfonso Signorini alla conduzione, rimpiangendo la presenza di Ilary Blasi. Anche se forse è un po’ troppo presto per giudicare la conduzione del direttore di Chi, visto che siamo soltanto alla prima puntata.