Pupo show al Gf Vip | Frecciatina a Wanda Nara e confessione bollente

Scambio di battute hot tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2020, Pupo e Wanda Nara. Il cantante confessa la defaillance a letto.

Pupo e Wanda Nara hanno scaldato i motori e approfittando dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Clizia Incorvaia, commentando la fine del matrimonio tra l’influencer e Francesco Sarcina, si sono lasciati andare ad alcune bollenti battute.

Clizia Incorvaia, parlando della fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, si presenta così nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Non sono stata rispettata come donna e come mamma e ho deciso di separarmi. Lui si è vendicato raccontando che lo avevo tradito con il nostro testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. Non è vero, non l’ho mai tradito”.

Interpellata da Alfonso Signorini, Antonella Elia esprime con schiettezza il proprio pensiero: “La storia di Clizia mi sembra bizzarra. Perché il marito dovrebbe avere detto una bugia?”.

In studio, poi, si parla di tradimenti e i due opinionisti si lasciano andare scambiandosi frecciatine. Wanda chiede a Pupo: “Tu hai mai tradito? Avrai tradito anche tu qualche volta”. Lui replica e punzecchia la moglie di Icardi: “Nemmeno tu ti sei fatta mancare niente”.

Pupo, poi, parlando del modo con cui le coppie affrontano oggi i problemi che possono sorgere nel tempo, dice: “io, a differenza di quello che può sembrare, non mi sono mai lasciato. Ho una moglie da 45 anni e una compagna da 30 con le quali vivo felicemente perchè l’amore va difeso anche nelle difficoltà. Questi ragazzi devono imparare che l’amore va difeso. Questi la prima volta che vanno a letto insieme e non funziona una volta, si guardano e dicono: ‘fra di noi è finita’. Sai quante volte non ha funzionato con me e ho ricominciato? Ehhh”, confessa Pupo.