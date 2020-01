Sono tante le donne che viaggiano da sole in questo millennio, ma è importante seguire dei consigli per godersi il viaggio ed evitare qualche pericolo.

Sono tante le donne che amano viaggiare da sole, ed è sempre più di tendenza negli ultimi anni, su molti profili social ci sono tante fotografie di ragazze che viaggiano da sole.

Tra le tante motivazioni, che spingono le donne a viaggiare da sole, sono i disagi che si vivono in un viaggio di gruppo, che il più delle volte comporta delle futili discussioni o per decidere cosa mangiare o per l’itinerario da fare.

E’ pur vero che molte donne hanno un pò di timore ad affrontare un viaggio da sole, e inoltre la paura di non sapersi adattare ai problemi che possono subentrare durante il viaggio.

vi possiamo dare qualche consiglio per godersi un bel viaggio in completa solitudine, tenendo in considerazione che l'imprevisto può capitare.

Consigli da seguire per viaggiare da sole

In questo millennio, sono tante le donne che viaggiano da sole, per ritrovare se stesse, ma è sempre preferibile seguire dei consigli per godersi il viaggio evitando qualche pericolo.

1 – Bagaglio e borse

Ecco che bagaglio è adatto per viaggiare:

bagaglio leggero e non troppo voluminoso: così da potersi muovere più liberamente;

e non troppo voluminoso: così da potersi muovere più liberamente; scegliere i bagagli con le ruote : perchè sono più pratici per muoversi;

: perchè sono più pratici per muoversi; evitate valigie griffate o apparentemente molto costose: è uno specchietto per allodole, i ladri.

o apparentemente molto costose: è uno specchietto per allodole, i ladri. non mettere a vista etichette con i dati personali;

con i dati personali; indossare borse o borselli a tracolla: sono da preferire modelli con chiusure e con scomparti interni che vanno chiusi con la cerniera lampo;

sono da preferire modelli con chiusure e con che vanno chiusi con la cerniera lampo; mettere i documenti d’identità e le carte di credito in una pochette e non nel bagaglio.

2 – Fare attenzione alla meta del viaggio

Prima di partire studiate la cultura, i costumi e le usanze, del paese da visitare, inoltre imparate qualche frase che utilizzerete spesso. Informatevi se c’è un dress code da seguire come:

nascondere i capelli

indossare maglie con maniche lunghe, o pantaloni lunghi.

E’ importante l’outfit, ad esempio se vi recate in un paese molto tradizionalista, non potete certo indossare un look troppo occidentali ed appariscente. Sono da evitare le maglie troppo corte e spalle scoperte, ad esempio nei Paesi musulmani si consiglia di coprirsi con dei foulard.

3 – Non dare informazioni del viaggio a sconosciuti

Non raccontate il vostro itinerario alla prima persona che incontrate, ad esempio informazioni dettagliate su:

nome dell’albergo

percorsi e luoghi che dovete visitare

quale giorno partite

4 – Informare i propri cari degli spostamenti

E’ utile che i vostri cari abbiano l’itinerario del vostro viaggio, lasciate loro i dati dell’albergo eventuali recapiti telefonici per essere rintracciati.

5 – Fate attenzione quando vi spostate in città

Le donne rispetto agli uomini, sono spesso prese di mira dai malintenzionati che le ritengono prede molto facili, quindi non abbassate mai la guardia. Seguite questi consigli:

non indossare gioielli vistosi

tenete i contanti e le carte di credito in portafogli distinti;

portare con se il numero da chiamare in caso di smarrimento o furto della carta di credito;

evitate le strade deserte

portate con voi una torcia elettrica

spray al peperoncino : potrebbe risultare utile, non si sa mai;

: potrebbe risultare utile, non si sa mai; non dite a nessuno che siete sole: se ve lo chiedono dite che siete in compagnia di amici che sono poco distanti da voi.

6 – Non esagerare con l’alcool

Evitate se potete le bevande alcooliche e alle sostanze che possono far perdere il controllo. Non bevete il primo drink che vi capita davanti ai vostri occhi, inoltre non accettate da bere dagli sconosciuti.

7 – Spostarsi in taxi

Se dovete spostarvi in città, prendete solo taxi ufficiali, magari potete chiedere consigli all’albergo dove alloggiate. Non fate mai autostop o accettare passaggi da persone che non conoscete.