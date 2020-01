Un bellissimo cuore fai da te con foto magnetiche perfetto per San Valentino. Un regalo fai da te semplice da realizzare ma di grande effetto.

San Valentino sarà la prossima festività per cui dar sfogo alla fantasia e realizzare dei regali fai da te per la persona amata. Oggi vi proponiamo un grazioso cuore porta foto in feltro che avrà di particolare la possibilità di cambiare le foto in modo magnetico.

Scopriamo insieme come realizzare questo bellissimo regalino in feltro che potrà essere personalizzato nei colori, nelle decorazioni e anche nel materiale.

San Valentino fai da te | come realizzare il cuore in feltro con foto magnetiche

Per realizzare il cuore porta foto in feltro, avrete bisogno di:

feltro marrone

feltro rosso

feltro beige

gavetta naturale

sfera di legno

chiave in ottone

fotografie

cartoncino bianco

colla a caldo

calamite

Per realizzare il cuore porta foto, dovrete ritagliare due tondi concentrici in feltro, il primo marrone ed il secondo beige. Una volta incollati l’uno all’altra si potrà incollare sopra di essi un cuore in feltro rosso. La base per il porta foto è completa. Adesso si dovrà creare l’appendino con un pezzo di gavetta passata in una sfera di legno e attaccata in cima al porta foto con la colla a caldo.

La decorazione potrà essere fatta con un semplice fiocco arricchito da una chiave e le foto, dopo essere state ritagliate a forma di cuore potranno essere applicate al centro del porta foto con delle calamite. Al posto della foto, potrà essere applicato un cuore in cartoncino con una frase romantica. Tutta la creazione potrà essere personalizzata e decorata in modo diverso. Potrà essere realizzata anche con la gomma crepla, sostituto perfetto del feltro. Il cuore porta foto è completo, non vi resta che seguire il video tutorial!

