Makeup: i prodotti da portare in vacanza per un trucco completo

I prodotti makeup che non possono mancare nella valigia delle vacanze.

Sono moltissime le persone che ogni giorno partono per una calda meta di vacanze estive e ogni donna difficilmente rinuncia a portare con se i suoi prodotti makeup preferiti. Per evitare le lamentele del marito e di imbarcare in aereo il nostro beauty case insieme alla valigia famigliare, ecco i prodotti makeup con cui potrete realizzare dei makeup diversi portando con voi davvero l’essenziale.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosmetici in aereo: ecco quali portare nel bagaglio a mano

Scoprirete che non vi servirà portare tutte le vostre palette di ombretti preferiti o l’intera collezione di rossetti, ma ottimizzando spazi e sfumature potrete sfoggiare il vostro miglior look ogni giorno.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Makeup, cosa portare nel beauty case delle vacanze

L’estate sta vivendo il suo periodo migliore e le vacanze estive arrivano per tutti, soprattutto per chi ha deciso di vivere delle giornate fuori dall’ordinario recandosi presso una località di mare o montagna. In queste occasioni, si sa, si deve sempre limitare il contenuto del bagaglio ad un trolley o poco più e anche per quel che riguarda il beauty e i prodotti del makeup, si dovrà minimizzare l’ingombro selezionando i prodotti con cura.

Abbiamo selezionato per voi i prodotti makeup che non possono assolutamente essere lasciati a casa e con cui riuscirete a realizzare diversi tipi di makeup adatti al giorno e anche alla sera.

Il beauty per le vacanze

Il primo prodotto da inserire nel beauty delle vacanze sarà una matita, un marker o un gel per sopracciglia waterproof. Se avete delle sopracciglia ‘sfigatelle’ non potrete fare a meno di disegnarle ogni mattina, che andiate in spiaggia o ad una escursione in montana. Complice l’abbronzatura, potrete ridurre i prodotti della base viso ad un correttore leggermente più scuro di quello utilizzato durante l’inverno, un illuminante viso in polvere, che potrà poi essere utilizzato anche per il trucco occhi e un blush dai toni corallo o pesca.

Immancabile una palette di ombretti nude, un ombretto nero o marrone scuro con cui si potranno creare dei makeup da giorno e degli smocky eye perfetti per la sera. Una matita nera o marrone, un eye liner ed un mascara volumizzante, completeranno il kit per gli occhi.

Passando alle labbra, i prodotti ‘must have’ per le vacanze saranno il gloss e la tinta labbra. Il gloss potrà essere neutro o leggermente colorato e le tinte labbra dovranno essere una in una colorazione nude e l’altra in una nuance brillante e colorata che si sposi con il vostro incarnato. Perfetti i corallo, i rossi con sottotono aranciato e il burgundy colore dell’estate 2019. Con questi prodotti, potrete davvero realizzare i look più naturali e quelli più stravaganti e tutto potrà essere contenuto in un piccolo astuccio.

->>GUARDA ANCHE:

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI