Cosmetici in aereo, ecco le quantità e la tipologia di prodotti cosmetici che si possono portare nel bagaglio a mano.

Se stai per partire in aereo verso le tante sospirate vacanze, i cosmetici sono senza dubbio i prodotti che nessuna donna vorrebbe perdere nel bagaglio imbarcato ma portare al sicuro con se nel bagaglio a mano. Ma quali e in che quantità si possono portare in aereo? Ecco una guida dettagliata che vi toglierà ogni dubbio in merito.

Le norme di sicurezza in merito sono davvero molto rigide e per questo sarà bene essere informatissime su quali cosmetici portare con se e quali si debbono lasciare a casa.

Cosmetici in aereo, cosa dicono le norme di sicurezza e quali puoi portare con te

Le norme di sicurezza durante il viaggio aereo dal 31 gennaio 2014 impongono moltissime regole su cosa si possa introdurre in cabina e la limitazione riguarda ovviamente anche i cosmetici che potranno essere portati nel bagaglio a mano soltanto in quantità e formati ben definiti, soprattutto per quel che riguarda i liquidi e i limiti di peso dei cosmetici.

Ogni passeggero può introdurre nel bagaglio a mano un massimo di 10 confezioni contenenti dei liquidi e nessuna di esse dovrà superare i 100 ml. Tutti i cosmetici e i prodotti liquidi vanno inseriti in una bustina di plastica trasparente che andrà presentata al personale addetto al controllo del metal detector. In commercio esistono ormai diverse opzioni di contenitori trasparenti che rispecchiano fedelmente tutte le misure prescritte dalla legge, in cui introdurre al massimo 100 ml del nostro cosmetico liquido preferito.

Oltre le sostanze liquide, le norme di sicurezza vanno a limitare anche l’introduzione nel bagaglio a mano di alcuni oggetti di uso personale come le forbicine per unghie che non sono ammesse per ovvi motivi di sicurezza. Per quanto riguarda i cosmetici questi possono essere introdotti in bustine trasparenti senza alcuni problemi se risultano essere a norma con le legge. Deodoranti, purché in stick o roll on, rossetti, mini taglia di lacca, rossetti, mascara, ombretti, creme idratanti e salviette struccanti possono essere tutti portati con se. Il profumo, può essere introdotto nel bagaglio a mano a patto che misuri al massimo 100 ml.

