Ecco i consigli per una vacanza perfetta, scegliere la meta ideale, organizzare un viaggio senza problemi e prevenire i rischi da comportamenti imprudenti

La vacanza perfetta è un po’ la chimera di tutti i viaggiatori incalliti, sia per i principianti che per gli esperti ancora alla ricerca di un’esperienza indimenticabile. Si può minimizzare il rischio seguendo una serie di accorgimenti: ecco i consigli per una vacanza in tutta sicurezza.

Cosa desideri dalla tua vacanza perfetta

Cosa ti aspetti dalla tua vacanza..

deve essere perfetta?

un’ avventura?

vuoi esplorare ?

vuoi conoscere città e culture completamente diverse?

preferisci il totale relax?

In base alla risposta, scegli la meta ideale per le tue vacanze.

Esistono sicuramente due tipologie di viaggiatori:

quelli che non si sentono a proprio agio a trascorrere una vacanza in paesi troppo lontani e con culture troppo differenti

quelli che desiderano vivere emozioni in luoghi che si allontanano

Secondo alcune persone un viaggio troppo vicino casa propria appare come una passeggiata nel vicinato.

Cerca di capire, le tue reali esigenze per trovare la destinazione giusta per te.

Organizza il viaggio Dopo aver scelto la meta del viaggio, puoi iniziare a programmare il tutto. Approfitta dei last minute, non prenotare subito l’hotel e il volo, qualcosa a buon prezzo si trova sempre! Rivolgiti alla tua agenzia di fiducia, ti può consigliare tutti i luoghi di interesse. In alternativa puoi anche organizzare tutto on-line solo se sei esperto così eviti di sbagliare. Attenzione, non tutte le destinazioni posso risultare adatte, perchè possono essere pericolose a causa di malattie, della situazione politica o di rischi concreti di calamità naturali. Quindi prima di organizzare informatevi bene sulle usanze e su tutto ciò che c’è da sapere. Leggi anche—> Viaggiare sicuri: i paesi sconsigliati agli italiani dalla Farnesina Scegli bene, potrai andare in vacanza con i tuoi compagni di viaggio preferiti. Invece se hai l’abitudine di viaggiare con la tua metà, i tuoi amici o la tua famiglia, riuscire a mettere d’accordo tutti non è facile. Questa è una scelta critica dalla quale può dipendere il viaggio. Scontri di opinioni frequenti con il tuo partner o chiunque altro sia, potrebbero rovinare tutto quanto.

Prenota la vacanza perfetta

Per prenotare la vacanza , scegli il volo e l’ hotel , se hai già avuto brutte esperienze con una particolare compagnia aerea, non ripetere lo stesso errore e vai sul sicuro. Lo stesso discorso vale per la scelta dell’alloggio. Chiedi consiglio a chi c’è già stato in quel posto, leggi le recensioni da internet o rivolgiti alla tua agenzia di fiducia. Puoi scegliere qualcosa di economico ma non a discapito della qualità.

Fai delle ricerche sul web

Utilizza Wikipedia, oppure rivolgiti ad amici che ci sono già stati, chiedi all’agenzia di fiducia, ma impara qualcosa sui costumi locali, potrebbe essere determinante. Portare l’abbigliamento giusto in base al clima (guarda le previsioni prima). Cerca le immagini, così eviterai brutte sorprese.

Evita lo stress

Gli imprevisti accadono sempre, se fino ad ora è sempre andata bene, non vuol dire che sarà sempre così. Non cadere nello stesso errore. Se sei una persona sempre in ritardo, non partire all’ultimo minuto per l’aeroporto. Assicurati, per tempo, di avere tutti i documenti necessari. Prepara la valigia in anticipo così eviterai di dimenticare qualcosa.

Prepara la valigia

Un consiglio rivolto soprattutto alle donne che agli uomini: non portatevi dietro tutta quello che avete a casa. Il consiglio è quello di avere a portata di mano le cose di uso comune. In base al tipo di viaggio, non portare oggetti di valore né valigie costose così da evitare la possibilità di furto.

Attenzione agli oggetti personali

Fai sempre attenzione ai tuoi effetti personali, tieni sempre il cellulare bene in tasca, porta sempre uno zainetto che puoi tenere in spalla anche quando vai al bagno. Non lasciare neanche per pochi secondi la tua valigia incustodita. Se decidi di lasciare oggetti di valore in camera, conservali in una cassetta di sicurezza.

Sii realista

Attenzione a non avere troppe aspettative dalla vacanza perfetta e da te stesso. Quando ci si aspetta che tutto vada per il verso giusto, non va sempre così. Non permettere che degli imprevisti, rovinino la tua vacanza. Se qualcosa è andato storto è inutile fossilizarsi sull’accaduto pensa solo a goderti il resto della vacanza.

Sii istintivo

E’ giusto programmare tutto, ma a tutto c’è sempre un limite. A volte lasciarsi travolgere da un’avventura inaspettata è magnifico.

Sii meno schematico e renderai la tua vacanza assolutamente indimenticabile.

Programmare la vacanza non è un obbligo, ma solo un’indicazione di massima, quindi se il tuo programma prevedeva qualcosa che ti accorgi non essere di tuo gusto una volta lì, non esitare ad allontanartene.

Goditi ogni istante

A volte ci si accorge, troppo tardi, di quanto felice e spensierato è stato un momento. Ogni tanto, pensiamo a godercelo, nel presente, piuttosto che pensare di portalo con sé nel futuro.

Fotografie e video, servono per rivedere i bei momenti trascorsi, ma ogni tanto, spegniamo tutto e pensiamo solo a goderci quel momento, lì, con i nostri occhi, senza filtri digitali.

Vivi il presente invece di fotografare per il futuro un momento che non hai realmente vissuto appieno.

Ricorda

Ci sono luoghi che non potrai rivedere, perché semplicemente preferisci vederne altri. Ogni vacanza è a se, ha un carico di esperienza da trasmettere. Se deciderai di ritornare in città già viste, tu non sarai più lo stesso quando ci tornerai.