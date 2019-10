Live Non è la d’Urso ha ospitato Clizia Incorvaia, che ha ammesso di non aver raccontato aneddoti su Sarcina per il bene della loro figlia.

Live Non è la d’Urso ha ospitato nuovamente Clizia, che è stata una delle protagoniste del talk della cronaca rosa. Clizia Incorvaia ha ammesso, durante la diretta, di aver omesso di raccontare numerosi aneddoti sul suo ex marito Francesco Sarcina, aneddoti piuttosto gravi che non ha voluto raccontare per proteggere la piccola Nina, la bambina nata durante il loro matrimonio.

Clizia: rivelazione su Sarcina a Live Non è la d’Urso

Clivia Incorvaia ha difeso ancora una volta la scelta di voler proseguire la sua guerra mediatica contro Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Questa sua scelta è stata aspramente criticata a Live Non è la d’Urso da Roberto Alessi, che ha ricordato che tutto ciò potrebbe essere soltanto un danno per la piccola Nina, la figlia di Clizia e Francesco.

Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso ha replicato al giornalista, affermando che lei ha scelto di omettere numerose e scottanti rivelazioni sul suo ex marito Francesco Sarcina proprio per bene di sua figlia Nina, in quanto durante gli anni di matrimonio passati insieme lei sarebbe stata vittima di violenza psicologica. In quanto non poteva uscire pubblicamente con suo marito, in quanto secondo lui avrebbe potuto distogliere l’attenzione mediatica dalla sua musica con Le Vibrazioni.

Dopo la sua prima intervista a Live Non è la d’Urso, tra l’altro, alla modella sarebbero arrivate numerose segnalazioni sui tanti tradimenti di Sarcina durante l’arco della loro storia d’amore.

E, secondo quanto dichiarato da Clizia, il tutto sarebbe provato dai tantissimi screenshot che le hanno inviato su Instagram.

Francesco Sarcina ha preferito non presentarsi in puntata, ma ha smentito tutte le dichiarazioni della sua ex attraverso Barbara d’Urso, chiedendole di dire in diretta che nulla di quanto è stato detto in puntata è vero. Tranne della complicità che lo legava a Riccardo Scamarcio.

