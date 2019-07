Scamarcio: “Tra me e Sarcina una complicità rara” – Video

Scamarcio racconta la sua verità sul presunto tradimento: “Tra me e Sarcina una complicità rara”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Ormai da qualche giorno non si parla d’altro che del triangolo amoroso che vede come protagonisti Scamarcio, Incorvaia e Sarcina. QUest’ultimo di recente ha dichiarato che l’ex moglie Clizia Incorvaia l’avrebbe tradito nientemeno che con Riccardo Scamarcio.

Ma non è questa la verità infatti l’attore, finora rimasto in silenzio ha rivelato: “Il tradimento è una storia che non sta né in cielo né in terra! Inventata di sana pianta da Clizia”. Mentre un amico di Scamarcio ha raccontato: “Ho incontrato Riccardo qualche giorno fa. Mi è apparso sereno e rilassato. Sulla questione “corna” mi ha liquidato con queste poche ma significative parole”. Poi ha aggiunto: “Riccardo mi ha detto: ‘Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia.”

