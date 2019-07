Wanda Nara e Mauro Icardi aspettano il sesto figlio?

Un’indiscrezione clamorosa che nelle ultime ore ha già fatto il giro del web. A lanciarla è il settimanale ‘Chi’ che ha pubblicato alcune immagini recenti della showgirl argentina, agente del marito calciatore.

Wanda ha sempre mostrato forme morbide ma molto toniche. In queste foto invece sempre più tonda del solito. E poi ci sono i suoi impegni lavorativi. Improvvisamente Wanda Nara ha deciso di annullarli tutti, a cominciare dalla partecipazione a ‘Tiki Taka‘. Solo un modo per lasciare tranquillo il marito, oppure sotto c’è una nuova gravidanza in corso? Giudicate voi.

