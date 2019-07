La nuova frontiera del tatuaggio lo trasforma in un vero e proprio schermo da proiezioni su cui far vedere film, video e molto altro ancora.

Si chiamano tatuaggi chroma-key e, a quanto pare, sono la vera ultima frontiera dei tattoo.

Se infatti già non ci basta più l’effetto watercolor e l’old school ci ha un po’ stancato ecco che il mondo dei tatuaggi torna ad evolversi e, questa volta, con una proposta veramente oltre ogni immaginazione.

Avete mai pensato di utilizzare il vostro tatuaggio come uno schermo per proiezione? Se la sola ipotesi vi sembra un assurdità preparatevi a rimanere a bocca aperta.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime news infatti di body art e tatuaggi, clicca qui!

Il tatuaggio diventa uno schermo per proiettare film

Mai sentito parlare di green screen? Nel gergo tecnico si chiama chroma key o chiave cromatica ed è la tecnologia utilizzata per creare uno sfondo diverso in un video. L’esempio più comune è quello del meteorologo in televisione: costui si trova in realtà in piedi di fronte un telo blu o verde ma noi poi, a lavoro concluso, vediamo il meteorologo camminare di fronte a una cartina su cui si visualizzano le varie nubi, soli e affini.

Il medesimo principio viene oggi applicato al mondo del tatuaggio. La tecnica prevede di inserire uno sfondo verde all’interno di un disegno o di una figura geometrica per poi proiettarvi un film, un video, un filmato, con l’illusione che sia anche quello disegnato sulla pelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tatuaggi maori, piccoli, old school: tutto quello che c’è da sapere

Naturalmente il meccanismo richiede quantomeno il possesso di uno smartphone con l’app giusta per funzionare ma il risultato pare esser veramente sorprendente.

Il tatuaggio diventa così un vero e proprio disegno animato e consentirà a chi lo vorrà di avere un piccolo cinema sul braccio o di trasmettere film e serie tv sul petto.

Rivoluzionario è dir poco!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Tatuaggi: cinque cose da sapere prima di farne uno

Tatuaggi da anziani. La verità che non tutti sanno

Tatuaggi: in arrivo un regolamento europeo