Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini hanno finalmente fatto pace e sono pronte allo scontro che le aspetta a Settembre. Tutto quello che c’è da sapere in un video

A settembre Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso saranno in sfida constante l’una contro l’altra, infatti la prima la troveremo alla conduzione de La Vita in Diretta su Rai1 mentre la seconda sarà su Canale 5 con Pomeriggio 5.

In tanti credano che tra le due non corra buon sangue ma non è così infatti, poco fa, la Cuccarini ha scritto un post su twitter attraverso il quale ha messo a tacere tutte queste voci: “Vedo che già cominciano a partire i “titoloni”: cara @carmelitadurso sappi che mia figlia segue i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo! Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro”

La risposta di Barbara d’Urso non si è fatta attendere, infatti ha voluto replicato: “Cara @LCuccarini, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe! Un bacio a Chiara dal mio cuore al suo! Col cuore!”

