Francesco Facchinetti ha smentito via Instagram la lite con Irama.

Dopo il caos mediatico di ieri dato dalla presunta lite con Irama, Francesco Facchinetti ha deciso di intervenire dicendo la sua e attaccando i giornalisti che hanno reso virale la notizia.

L’ex dj Francesco ha quindi spiegato che il destinatario del suo post precedente non era Irama ma un suo amico dal quale si è sentito tradito. Dopo il chiarimento, Facchinetti ha invitato tutti a farsi i fatti proprio e a non entrare nel suo privato, da lui messo in evidenza usando la parola “amico”.

