Francesco Facchinetti ha deciso di intervenire nel caso che lo vede contro Irama, dicendo la sua.

Fonte: Instagram @frafacchinetti

Ieri, una delle notizie più gettonate è stata senza ombra di dubbio quella della lite tra Francesco Facchinetti e Irama.

Il tutto è nato da un post rabbioso di Francesco Facchinetti dove si parlava di un tradimento ricevuto da un amico. Un altro post di Irama giunto poco dopo ha lasciato pensare ad una sua risposta all’ex dj Francesco portando così alle voci su una lite tra i due.

A tal proposito, Facchinetti ha pensato bene di fare alcune storie per raccontare la sua verità, prendendosela anche con i giornalisti che l’hanno diffusa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Se insultate mia figlia vi gonfio”. Sfogo di Facchinetti – VIDEO

Se vuoi restare sempre aggiornata sui personaggi del mondo dello spettacolo CLICCA QUI!

Francesco Facchinetti smentisce la storia della lite con Irama

Francesco Facchinetti

Ieri, con poche parole dette nel bel mezzo di una riunione, Francesco Facchinetti ha deciso di commentare la notizia del giorno che lo vedeva al centro di una lite con Irama.

“Chiedo venia se non ho risposto a tutti i pm che mi state mandando ma ero in riunione. Non mi ero accorto di tutto il disastro che ovviamente sta nascendo e pullula su tanti siti italiani. Io ieri ho fatto tre storie in cui dicevo che un amico mi ha tradito, non dicevo un ragazzo con cui lavoro mi ha ha tradito. Un amico mi ha tradito. E siccome quando un amico di tradisce dopo anni e anni di amicizia sei molto inca**ato e arrabbiato ho anche detto, visto che tu mi stai guardando amico mio, sappi te la farò pagare e ribadisco il concetto… te la farò pagare perché mi hai veramente tradito. Ma questi son ca**i miei. Detto questo, su tutta la faccenda che riguarda Irama non c’entra nulla rispetto a quello che ho scritto ieri.”

Facchinetti ha poi proseguito in modo scherzoso dicendo che le notizie uscite sulla sua lite con Irama hanno fatto allarmare il padre. Subito dopo ha precisato che ciò che accade nel privato sono fatti suoi, ringraziando chi lo ha insultato senza motivo e commentando anche l’agire dei giornalisti che hanno diffuso in modo errato la notizia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Il messaggio toccante di Roby Facchinetti all’amico Riccardo Fogli

Insomma, uno sfogo (sentito ma divertito) a tutti gli effetti e fatto nel bel mezzo di una riunione. Tutto al solo scopo di dire la sua, ribadendo che con Irama non c’è mai stata alcuna lite e facendo presente come dal nulla sia emersa una notizia non vera che a quanto pare ha portato tanti follower ad attaccarlo anche in modo offensivo.

Chissà se anche Irama dirà la sua in proposito.

Continuate a seguirci per restare aggiornati sull’argomento.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Facchinetti, Laura Cremaschi e la lite con la moglie Wilma: scherzo crudele delle Iene

Leggi anche -> Laura Cremaschi: “la moglie di Facchinetti mi ha aggredito”

Leggi anche -> Francesco Facchinetti: dura replica alla Cremaschi