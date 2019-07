Il caffè è una bevanda che fa bene. Scopri gli undici motivi per cui è consigliabile berlo.

Quando si parla di caffè i pareri sono spesso diversi e confusi. Se un tempo si riteneva che questa bevanda avesse solo la capacità di tenere svegli a discapito però del sistema nervoso, oggi è sempre più evidente che le sue proprietà benefiche superano di gran lunga quelle negative che, tra le altre cose, sono state anche smentite da diversi studi.

Per farla breve, bere il caffè è una delle scelte più sagge che si possa fare e questo per almeno undici motivi che, oggi, andremo a scoprire.

Caffé, ecco perché berlo fa bene

Svolge un’azione anti age. Ebbene si, grazie ai polifenoli e agli altri antiossidanti che contiene, il caffè è una bevanda in grado di rallentare il processo di invecciamento, contrastando i radicali liberi.

Al mattino aiuta chi soffre di stitichezza. A stomaco vuoto il caffè agisce sulla motilità intestinale diventando un ottimo amico di chi ha problemi nell’andare di corpo.

Funge da digestivo. Bevuto a fine pasto, il caffè stimola i succhi gastrici promuovendo così la digestione e aumentando il senso di leggerezza.

Aiuta a dimagrire. Il caffè accelera il metabolismo e stimola la combustione dei grassi dimostrandosi amico di chi è a dieta. Aiuta inoltre a ridurre il senso di fame.

È un anti cellulite. Tralasciando l’azione favorevole che ha applicato sulle zone da trattare, il caffè risulta essere una bevanda in grado di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso, sgonfiando così le gambe ed alleviando il problema della cellulite.

Agisce sulla mente. Se un tempo si pensava che il caffè fosse negativo per la psiche, oggi dopo diversi studi è sempre più chiaro che berlo aiuta la concentrazione, favorendo persino il pensiero positivo.

Allevia lo stress. Basta sentire l’odore del caffè per sentirsi meno stressati e per provare più facilmente emozioni positive verso gli altri e la vita stessa. Motivo per cui è sempre più considerato un blando anti depressivo naturale.

Fa bene al cuore. Sempre più ricerche dimostrano che il caffè fa bene al cuore. Secondo uno studio condotto presso Il Rotterdam Study è addirittura emerso che berlo aiuta a ridurre le calcificazioni coronariche, soprattuto nelle donne.

Fa bene al fegato. Il caffè è un protettore naturale del fegato. Basta berne una tazza al giorno per ridurre il rischio di cirrosi epatica e per rendere più efficiente il fegato.

Riduce il rischio di diabete di tipo 2. Uno studio condotto dall’American Chemical Society ha messo in evidenza che bere quattro o cinque tazze di caffè al giorno riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2. Sembra che ogni tazza abbassi il rischio del 7%.

Rafforza i muscoli. Questa bevanda ha effetti positivi sulle attività che coinvolgono i muscoli nel lungo tempo. Aiuta infatti sia a bruciare le riserve di grasso che ad aumentare la resistenza.

Ovviamente, il fatto che sia una bevanda benefica non significa che il caffè vada bene per tutti. Ci sono infatti dei casi in cui è preferibile non berlo affatto o rivolgersi al proprio medico curante per avere le giuste indicazioni. Donne in dolce attesa e persone con carenze di vitamine o che assumono farmaci dovrebbero sempre consultarsi con il medico di riferimento per capire se e quanto caffè bere nel corso della giornata.

Inutile dire che il caffè per fare bene va bevuto amaro e senza zucchero aggiunto. Per addolcirlo si può usare del latte vaccino o di tipo vegetale.

