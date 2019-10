Barbara d’Urso è uno dei personaggi più criticati, e amati, della tv. I suoi colleghi, nelle scorse ore, hanno però bocciato Live Non è la d’Urso.

Barbara d’Urso, inutile negare, è una delle conduttrici più chiacchierate del piccolo schermo. Non ci sono sfumature: o la si ama o la si odia.

Dopo la diretta di ieri di Live Non è la d’Urso, molti personaggi del piccolo schermo hanno però criticato il suo modo di fare, bocciando non solo i contenuti trattati all’interno della trasmissione ma anche il modo in cui sono introdotti dalla conduttrice.

Uno tra tutti è stato Alessandro Greco, che ha definito la trasmissione “al di sotto del trash“.

Live Non è la d’Urso: i vip bocciano lo show di Barbara

Live Non è la d’Urso sembra non aver colpito, in maniera positiva, i personaggi del piccolo schermo che nelle scorse ore hanno duramente commentato la trasmissione di Barbara su Twitter.

In principio fu Marco Columbro, che successivamente si è scusato con la d’Urso, e ora Alessandro Greco che ha definito il programma della conduttrice come qualcosa che va aldilà del trash. Ma non solo, il conduttore ha definito Barbara una persona incoerente in quanto, durante l’arco della trasmissione, ripeterebbe in maniera ironica chi glielo ha fatto fare di trattare di certi argomenti.

Certo, oltre ad Alessandro Greco contro Barbara d’Urso, ci sono stati anche altri personaggi che non hanno apprezzato la trasmissione di ieri. Anche Massimo Giletti, che ha ospitato ancora una volta Pamela Prati a Non è l’Arena, ha bocciato il modo di condurre della conduttrice.

Giletti ha dichiarato che nonostante la conduttrice ripeta numerose volte che il suo Live Non è la d’Urso è sotto testata giornalistica, i suoi autori non si informerebbero a dovere su ciò che i suoi ospiti hanno fatto prima di approdare in trasmissione, citando il caso dalla showgirl e Marco Caltagirone.

Anche Benji, del duo Benji e Fede, non si è espresso positivamente sul programma rivelando di non aver particolarmente apprezzato di essere apparso in una delle clip mandate in onda ieri sera. “Qualcuno può dirmi che ho fatto di male per meritare questo trash?” ha tuonato il cantante.

Nonostante i personaggi del piccolo schermo non apprezzino il lavoro della conduttrice, il pubblico continua a premiarla, permettendole di portare a casa ottimi ascolti. Tra l’altro, Live cambia giorno andando in onda di lunedì la prossima settimana.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Giorgia Venturini a Pomeriggio 5 rivela: “Taylor Mega? L’ho diffidata”

Francesca Cipriani confessa alla d’Urso: “Presto romperò la castità”

Selvaggia Lucarelli torna a tuonare contro Barbara d’Urso – VIDEO