Riccardo Scamarcio quattro anni fa era stato il testimone di nozze per Francesco Sarcina con Clizia Incorvaia. Ora si scopre che i due si sono lasciati proprio per colpa dell’attore.

Tradito dalla moglie e dal suo migliore amico: è successo a Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e l’amico in questione è niente meno che Riccardo Scamarcio.

Tre anni fa era stato l’attore pugliese il testimone delle nozze di Francesco con Clizia Incorvaia (che è anche mamma della piccola Nina).

Ora però i rumors di gossip che circolavano da diversi giorni sono stati confermati e il cantante è uscito allo scoperto raccontando tutto.

Per conoscere tutte le news di gossip cliccate qui

Francesco Sarcina lascia la moglie, la colpa è di Scaramrcio

Francesco Sarcina è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’ e per la prima volta ha raccontato i motivi della separazione dalla moglie Clizia. Lei qualche giorno fa aveva solo confermato che nonostante i tentativi di salvare il matrimonio era finito tutto, ma rimaneva la grande bellezza della loro storia rappresentata da Nina.

La verità però è un’altra: il matrimonio è finito per il tradimento della donna con Rìccardo Scamarcio.

E adesso lo conferma anche Sarcina. Quello che nel 2015 era stato il suo testimone di nozze è diventato anche il suo peggior nemico: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio – ha raccontato – mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

LEGGI ANCHE: Ecco la figlia di Francesco Sarcina. Benvenuta Nina!



Il famoso cantante milanese sperava che comunque la storia rimanesse privata, ma lo scoop del settimanale ‘Oggi’ che ha parlato del tradimento e dei motivo che avevano portato a far scoppiare la coppia lo hanno convinto a parlare.

In realtà l’influencer e l’attore sono stati insieme per una volta sola, alcuni mesi fa, quando il matrimonio ha cominciato a scricchiolare. Poi hanno provato a rimettere insieme i pezzi.

Ma alla fine Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono detti addio: “Resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato”, spiega lui.

Quando lei gli ha raccontato del tradimento, Francesco era in macchina e ha vomitato, ppoi si pè sentito più male di quando era morto suo padre.

Di lui se lo aspettava perché era malato. Questa volta no e gli sono tornati in mente tutti i momenti passati belli con Scamarcio. Ha provato a risanare la ferita, anche a dimenticare perdonando la moglie ma non è servito.

Ora starà vicino ai suoi figli (ne ha un altro di 12 anni) e non si farà abbattere, anche se fa male: “Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI