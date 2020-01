Grande Fratello Vip | Karina Cascella sul suo profilo Instagram ha commentato la scelta di Serena Enardu di entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con il suo ex fidanzato Pago

Ha fatto discutere che al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzata del cantante Pago abbia chiesto di avere un confronto con lui all’interno della casa più spiata d’Italia dopo mesi dalla fine della loro relazione.

La notizia, in poco tempo, ha fatto rapidamente il giro del web e l’opinionista Karina Cascella, che ha precisato di non avere nulla contro la Enardu, ha commentato la vicenda giudicando inverosimile la scelta di voler chiarire a distanza di mesi e sotto l’occhio indiscreto delle telecamere il rapporto con Pago.

Grande Fratello Vip: Karina commenta l’ingresso di Serena

L’opinionista di Barbara d’Urso ha specificato che nonostante non abbia nulla contro la compagna di Pago, non comprende questa sua volontà di entrare nella casa più spiata d’Italia per chiarire i dissapori creatosi dopo la fine della loro relazione a Temptation Island Vip.

“Sono passati sei mesi dalla fine di Temptation, perché non si sono incontrati? Era in Afghanistan?” ha esordito Karina Cascella su Serena Enardu.

“Perché hai bisogno di chiarire davanti alle telecamere? Dopo sei mesi hai il coraggio di dire che non era lucida e che ora ha bisogno di chiarire? E’ pazzia” ha proseguito l’opinionista di Barbara d’Urso su quanto accaduto durante la diretta del GF Vip.

Karina comprende la scelta fatta dagli autori del programma, ma non capisce come mai Serena abbia scelto di accettare una situazione del genere quando lei aveva detto che era riuscita ad accettare la fine della sua relazione con Pago del GF Vip.

Tale scelta non è piaciuta nemmeno a Pupo che ha accusato Serena di essere in cerca di visibilità, in quanto anche a lui è sembrato strano che soltanto adesso a distanza di mesi sentisse il bisogno di dover chiarire con l’artista sardo.

Nelle scorse ore anche Giovanni Conversano si è schierato contro Serena Enardu, in quanto è convinto che tutto questo sia soltanto una messa in scena per restare sulla cresta dell’onda.