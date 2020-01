Uomini e Donne: Daniele Dal Moro nuovo tronista – VIDEO

Uomini e Donne: Daniele Dal Moro è ufficialmente il nuovo protagonista del Trono Classico di Maria De Filippi

Dalle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi, uomini e Donne, si viene a sapere, attraverso la clip di presentazione caricata sui canali ufficiali della trasmissione, che il nuovo tronista sarà l’ex gieffino Daniele Dal Moro.

Il giovane aveva fatto capitolare l’ultima vincitrice del GF e sua coinquilina, Martina Nasoni, con la quale aveva intrattenuto una breve relazione sia dentro che fuori la casa.

Che tronista sarà Daniele? Sicuramente non farà rimpiangere Giulio Raselli. In quanto i due hanno in comune un bel caratterino che non farà annoiare il pubblico del piccolo schermo di canale 5. Non ci resta che attendere.

Leggi anche:

Trono Classico: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI