Trono Classico: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Trono Classico | E’ stato finalmente annunciato il nuovo tronista, colui che prenderà il posto di Giulio Raselli: stiamo parlando di Daniele Dal Moro

In questo momento è in corso la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne e gli autori di Maria De Filippi hanno svelato in anteprima l’identità del nuovo tronista, di colui che prenderà il posto di Giulio Raselli che oggi ricordiamo farà la sua scelta tra Giovanna e Giulia. Di chi stiamo parlando? Daniele del Grande Fratello!

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Come la prenderà Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta?

Leggi anche:

Daniele Dal Moro incidente in moto: Martina Nasoni lo scopre in diretta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Classico: Daniele Dal Moro sostituisce Giulio Raselli

La registrazione del Trono Classico del 9 gennaio parte col botto! Oltre alla già annunciata scelta di Giulio Raselli, in puntata è stato presentato il nuovo tronista.

Daniele Dal Moro, il nuovo tronista di Uomini e Donne è ritornato sul piccolo schermo dopo la sua esperienza al Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Daniele ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie alla sua storia, ormai finita, con Martina Nasoni, la vincitrice del GF. I due, dopo pochi mesi dalla fine del reality show di canale 5, hanno deciso di dirsi addio e non in maniera pacifica.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno pesantemente discusso su Istagram, pubblicando perfino conservazioni private. Insomma, Daniele ha un bel caratterino e potrebbe sicuramente scatenare gli animi del Trono Classico di Uomini e Donne.

Riuscirà Daniele a non far rimpiangere Giulio Raselli, che di recente ha fatto arrabbiare il pubblico in studio durante la registrazione? Staremo a vedere.

Intanto le premesse per un bel percorso ci sono tutte e non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne per saperne di più.

I fan del programma sono però curiosi di sapere cosa ne pensa Martina Nasoni della scelta del suo ex di trovare l’amore sul piccolo schermo degli italiani.