Trono Classico | Caos in studio: Giulio Raselli fa infuriare il pubblico

Trono Classico | Giulio Raselli fa infuriare il pubblico di Uomini e Donne a causa di una frase non proprio carina nei confronti della corteggiatrice Giovanna Abate

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, come al solito, sono servite dal Vicolo delle news che ha raccontato in anteprima quanto è accaduto oggi durante la registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Come al solito, grande polemica gira intorno a Giulio Raselli che farà infuriare il pubblico del piccolo schermo a causa di un’affermazione fatta in merito alla famiglia della corteggiatrice Giovanna Abate, ma le anticipazioni della registrazione del Trono Classico del 17 dicembre non finiscono di certo qui.

Trono Classico | ex corteggiatore fa un appello a Maria De Filippi

Trono Classico: Giulio Raselli fa arrabbiare il pubblico

Il Trono Classico ha fatto infuriare il pubblico, peggio della registrazione del Trono Over di ieri, ma procediamo con calma.

Ovviamente l’attenzione della registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è improntata su Giulio Raselli. Giulio ha portato in esterne entrambe le sue due corteggiatrici.

L’esterna tra Giulio e Giovanna è andata piuttosto bene, un’uscita tranquilla. La ragazza ha affermato di aver finalmente capito che ha bisogno di viversi quest’esperienza in maniera diversa, più pacata.

Tra i due ci sono effusioni varie, ma dalle anticipazioni del Trono Classico Giulia d’Urso non sembra esserne particolarmente colpita. A notare questo dettaglio è anche l’opinionista Lorenzo Riccardi, che di recente ha svelato una novità con Claudia Dionigi, ma la corteggiatrice afferma di essere tranquilla perché sa cosa ha vissuto con il tronista.

Giulia D’Urso presenta la sua famiglia a Giulio. L’incontro con i genitori procede a gonfie vele. Giulio si sente ben accolto dalla famiglia, che gli confida il proprio passato difficile.

Le anticipazioni di Uomini e Donne riportano che il caos scoppia quando finisce la messa in onda dell’esterna.

Giulio Raselli confida di aver preferito la famiglia di Giulia D’Urso a quella di Giovanna Abate, in quanto con i parenti di quest’ultima si è sentito un po’ pressato.

Giovanna sbotta, affermando che non deve permettersi di criticare la sua famiglia e visto che apprezza anche la famiglia di Giulia è meglio che proceda con la scelta.

Il ragazzo non capisce il motivo della rabbia della sua corteggiatrice sì e sembra esserne l’unico insieme a Tina Cipollari, visto che il pubblico si è arrabbiato con Giulio Raselli per quanto affermato sulla famiglia della ragazza.