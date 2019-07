Daniele Dal Moro incidente in moto: Martina Nasoni lo scopre in diretta

Daniele Dal Moro ha avuto un incidente in moto: Martina Nasoni lo scopre durante una diretta su Instagram e reagisce così.

Daniele Dal Moro è caduto dalla moto: a rivelarlo è stato un amico dell’ex gieffino a Martina Nasoni mentre la vincitrice del Grande Fratello 2019 era in diretta su Instagram con i fans. Di fronte al messaggio, Martina non ha nascosto la propria preoccupazione chiudendo immediatamente la diretta per poter verificare che Daniele stesse bene.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Daniele Dal Moro incidente in moto: Martina Nasoni rassicura tutti dopo la grande paura

Mentre Martina Nasoni era in diretta con i fans su Instagram, Michele, un amico di Daniele Dal Moro, ha scritto il seguente messaggio: “ciao Marty, Daniele è caduto in moto. Sta bene”. Il messaggio, però, era sfuggito alla Nasoni, ma non ai suoi fans che le hanno immediatamente riferito l’accaduto. “Marty leggi Michele”, “Daniele è caduto in moto”: sono questi alcuni dei messaggi che i fans hanno scritto a Martina che, di fronte all’incidente di Dal Moro, non ha nascosto la paura. “Spero mi possiate capire, ma devo fare una telefonata” – ha detto Martina chiudendo la diretta – “grazie per aver partecipato. Non sapevo questa cosa e sono rimasta male. Buonanotte”.

Potrebbe interessarti anche—>Daniele Dal Moro, compleanno con Martina Nasoni: “non mi sono sentito solo”

Dopo aver sentito al telefono Daniele, Martina ha poi rassicurato tutti con una storia su Instagram. “Daniele sta bene ragazzi, non vi preoccupata“, ha scritto la Nasoni mentre Dal Moro ha aggiunto – “tutto ok raga, ho la pelle dura”. Durante la diretta, Martina ha anche chiarito di dover capire cosa ne sarà del suo rapporto con Daniele.

“Non c’è una lite in corso. Forse, per lo meno io, mi sto rendendo conto, piano piano, che forse non è la persona fatta per me nonostante gli voglia tanto bene, nonostante penso che sia un ragazzo in gamba e intelligente. Sono felicissima di averlo conosciuto fuori dalla casa perchè era quello che volevo e sapete benissimo quanto gli voglio bene”, ammette Martina.

“Non siamo fatti male nè io nè iui. Non si dà la colpa a nessuno. Ci siamo conosciuti e ci vogliamo bene entrambi. Magari è un momento, magari no. Non vi dico nulla perchè io e lui dobbiamo finire di parlare di alcune cose nostre e quindi mi sembra giusto prima risolvere con lui le cose e poi informare voi. Non siamo stron*i, non ci siamo presi per il cu*o. Siamo grossi e vaccinati per decidere da soli cosa fare delle nostre vite e con chi passarle”, ha aggiunto Martina.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI