Temptation Island 2019: Nicoa Tedde lascia la fidanzata Sabrina Martinengo? Lei crolla e ammette: “me lo sono voluto io”.

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde si sono lasciati? La coppia di Temptation Island 2019 è sempre più in crisi e la rottura potrebbe essere più vicina del previsto. Nicola, infatti, non ha gradito affatto gli atteggiamenti della fidanzata Sabrina con il single Giulio Raselli, ma a far pensare che sia stato lui a voltare definitivamente pagina è un video in cui Sabrina si lascia andare ad un amaro sfogo.

Temptation Island, Sabrina dice addio a Nicola? “Giusto che cerchi una ragazza più giovane”

Non nasconde la propria delusione Sabrina nel villaggio di Temptation Island 2019. La 42enne che ha deciso di partecipare al programma dell’amore per capire se la differenza d’età con il fidanzato Nicola, a lungo andare, possa rappresentare un ostacolo per la loro relazione, sin dai primi giorni di permanenza ne villaggio è stata attratta dal single Giulio Raselli lasciandosi andare anche a dichiarazioni importanti. “Quando sto accanto a Giulio sento di avere accanto un uomo, quando sto con Nicola, sento di avere accanto un ragazzo“ – sono state le parole di Sabrina di fronte alle quali Nicola ha commentato così – “sembra una ventenne. E’ come se a 42 anni voglia fare quello che non ha potuto fare quando ne aveva 20“.

Di fronte al feeling tra la fidanzata Sabrina e Giulio, Nicola sembra abbia voltato definitivamente pagina al punto che la Martinengo si sfoga così con le compagne d’avventura: “Me lo sono voluto io, però, giusto così” – ammette Sabrina – “è giusto che lui si cerchi una ragazza più giovane. Quando vuoi bene ad una persona devi anche capire che è giusto lasciarla andare“.

