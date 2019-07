Temptation Island 2019: proposta choc di Sabrina Martinengo al tentatore Giulio Raselli: il fidanzato Nicola Tedde sbrocca. “Non ha capito un caz*o…”.

Crisi in vista per Nicola Tedde e Sabrina Martinengo nella terza puntata di Temptation Island 2019. La 42enne è sempre più presa dal single Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià al punto da fargli una proposta choc scatenando la dura reazione del fidanzato Nicola.

Temptation Island 2019, Sabrina con Giulio Raselli: dura reazione di Nicola

Nicola Tedde e Sabrina Martinengo sono sempre più in crisi e tra i due potrebbe arrivare anche l’addio dopo a proposta choc di Sabrina a Giulio. “Sabrina, fidanzata con Nicola, di 12 anni più giovane di lei, arriva a una proposta choc che riguarda il single Giulio”, ha anticipato il magazine ufficiale di Uomini e Donne. La reazione di Nicola non si fa attendere. Come mostra un video pubblicato dal profilo ufficiale di Temptation Island, infatti, chiamato nel pinnettu per guardare un video della fidanzata, Nicola tira fuori tutta la propria rabbia, ma soprattutto, la propria delusione nei confronti della fidanzata.

“Secondo me – afferma Nicola dopo aver visto Sabrina – questa non ha capito un ca…o dalla vita, ma non nella vita: nella relazione! Ha paura di arrivare a un dunque perché giustamente a livello mentale… Evidentemente – ha poi aggiunto il fidanzato di Sabrina – c’è un’interesse su quella persona, eh! Le idee chiare lei ad oggi non ce le ha su di me”.

Non si sa ancora cosa ha scatenato la crisi di Nicoa. Tuttavia, Sabrina continua ad essere molto presa dal tentatore Giulio. Avrà, dunque, commesso un passo falso?

