Daniele Dal Moro festeggia il 29esimo compleanno con Martina Nasoni: “per la prima volta non mi sono sentito solo”, foto.

Chi ha seguito il Grande Fratello 2019, sicuramente, non si sarebbe mai aspettato di vedere Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sempre più vicini dopo quasi un mese dalla fine del reality. Nella casa, infatti, sembrava che la conoscenza tra i due fosse destinata a concludersi e, invece, sin dalla sera della finale, i due hanno dimostrato di aver voglia di conoscersi e stare insieme al punto che Daniele ha scelto di festeggiare il suo compleanno proprio con Martina.

Daniele Dal Moro, compleanno con Martina Nasoni: a dedica di lei e il messaggio di lui

“Tanti auguri bimbo”, scrive Martina Nasoni su una foto scattata durante il weekend trascorso con Daniele Dal Moro a Sabaudia. Dopo aver raggiunto il veronese a Roma da dove hanno zittito le critiche, Martina è partita con Daniele per Verona per festeggiare il suo compleanno. Allo scoccare della mezzanotte, prima di pubblicare la foto che vedete qui in alto, la Nasoni aveva condiviso su Instagram Story un divertente video in cui faceva gli auguri di buon compleanno a Daniele per poi rimuoverlo (lo trovate in basso).

Per ringraziare tutti i fans e gli amici degli auguri, poi, il Dal Moro, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un belissimo messaggio con il quale ha raccontato di non essersi sentito solo il giorno del suo compleanno e soprattutto di aver pianto di felicità per l’affetto che sta ricevendo.

“Ho ricevuto migliaia di auguri.. Non mi è mai importato molto del mio compleanno e ho sempre pensato che fosse un giorno come un altro..

Mi sono sempre detto ma quante delle persone che poi ti fanno gli auguri ti voglio bene realmente?!? Probabilmente poche.

Ho sempre preferito passare il mio compleanno a casa, da solo, una birra, qualche partita alla play con quei 2/3 amici di una vita e nulla più!

Che è quello che ho fatto anche ieri se ve lo state chiedendo..

Per me oggi resta un giorno qualunque.

Ma c’è una differenza..

A 29 anni al mio compleanno ho pianto..

Ma questa volta erano lacrime di gioia!

Mi avete fatto il più bel regalo che potessi mai desiderare..

Mi avete donato il vostro affetto senza voler nulla in cambio.

Questo si chiama voler bene.

E me lo state dimostrando non tanto oggi, ma ogni giorno!

Io per questo ve ne sarò sempre e per sempre grato!

Non dimenticherò mai ogni messaggio che ho letto, ogni parola, ogni singolo momento di quello che fino ad oggi posso dire sia stato il giorno per me più bello di sempre.. E sapete perché!?? Perché per la prima volta nella vita,

NON MI SONO SENTITO SOLO!

In un giorno come un altro..

Ma pur sempre..

Al mio compleanno!

Grazie davvero con tutto il cuore”.

