Leonardo Di Caprio salva la vita di un marinaio ubriaco – VIDEO

Leonardo Caprio ha ripetuto quanto immortalato nella pellicola del Titanic salvando un marinaio in fin di vita

Leonardo Di Caprio è diventato simile, se non uguale, a Jack del Titanic. Cosa è successo?

L’attore americano, mentre si trovava sul suo yacht privato con Camila Morrone, ha risposto ad una chiamata di emergenza: un marinaio, ubriaco, è caduto in mare e rischiava di morire.

Leonardo è entrato prontamente in soccorso dell’uomo, salvandogli la vita. C’erano infatti, come riporta il The Sun, una sola possibilità su un milione che il marinaio potesse salvarsi e per sua fortuna il destino era dalla sua parte.

Jack, dopo essere affogato in mare per aver salvare la sua Rose del Titanic, è tornato all’attacco.

