Uomini e Donne anticipazioni | Giulia Raselli annuncia la scelta

Uomini e Donne anticipazioni registrazione trono classico: Giulio Raselli annuncia la scelta, la dura reazione di Giovanna Abate.

Giulio Raselli annuncia la scelta nella registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Il tronista è tornato in studio e, nel corso della nuova registrazione, ha annunciato di essere pronto a scegliere tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Tutto avverrà nella prossima registrazione, ma l’annuncio di Giulio non è stato accolto nel migliore dei modi da Giovanna Abate la cui reazione ha fatto perdere la pazienza al tronista.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione trono classico 28 dicembre: Giulio Raselli annuncia la scelta, Giovanna Abate sbotta

Giulio Raselli sceglierà nella prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. A svelarlo sono le anticipazioni della nuova registrazione pubblicate dal Vicolo delle News. Dopo due esterne con Giovanna Abate e una con Giulia D’Urso nel corso delle quali ci sono stati baci con entrambi anche se con Giulia sono stati principalmente baci a stampo, Raselli ha svelato di essere giunto ad una decisione e di avere la scelta.

Dopo aver scoperto la decisione di Giulio che ha recentemente fatto infuriare il pubblico di scegliere nella prossima registrazione, Giovanna Abate ha reagito duramente. Se la volta scorsa, insieme a Giulia D’Urso, aveva avuto una reazione più soft, stavolta, in studio, ha sbottato. “E tu saresti ora arrivato ad una scelta consapevole? Non stai bene per me“, sono state le parole di Giovanna come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News.

Infastidito dalla reazione di Giovanna, Giulio ha perso la pazienza: “mò hai rotto i coxxxxni, nonostante la bella esterna che ti ho organizzato“. A dare ragione a Raselli, stavolta, è stato Lorenzo Riccardi, convinto che la Abate stia facendo di tutto per non farsi scegliere. A difendere Giovanna, però, è Gianni Sperti che considera legittima la presa di posizione della corteggiatrice per la quale, a detta dell’opinionista, Giulio non ha mai fatto gesti importanti.