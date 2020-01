Ecco la migliore strategia per perdere peso in base al segno zodiacale

Gli astri rivelano qual’è il modo migliore di perdere peso per ciascuno dei segni zodiacali.

Quando proviamo a perdere peso, ci troviamo di fronte a una moltitudine di diete e non sappiamo necessariamente quale può permetterci di ottenere un risultato ottimale. Per perdere peso in modo efficace, bisogna partire dal presupposto che ogni persona è diversa e deve stabilire un programma secondo i propri criteri unici. Diversi elementi devono essere presi in considerazione per determinare il programma dimagrante e il tipo di esercizio fisico che corrisponde a ciascuno di noi.

La dieta migliore per ogni segno zodiacale

Ogni approccio di perdita di peso è unico. La scelta del metodo per perdere i chili in eccesso dovrebbe derivare da un’analisi dei tuoi gusti, abilità e obiettivi personali.

Ecco il metodo adatto per ogni segno zodiacale:

1. Ariete

I nativi di questo segno sono appassionati e ambiziosi. A loro piace affrontare le sfide e sanno come mettere in pratica mezzi concreti per raggiungere i propri obiettivi. Per l’ Ariete, il modo migliore per perdere peso è seguire la dieta DASH. È una dieta equilibrata che ti consente di perdere peso in modo permanente. Esercizi mirati per la parte inferiore del corpo come il ciclismo indoor possono aiutare ad ottenere una figura da sogno!

2. Toro

Il Toro pensa molto prima di agire. Non hanno fretta di soddisfare le loro esigenze e preferiscono essere sicuri che i risultati durino. Possono optare per una dieta equilibrata basata su un’alimentazione consapevole. Fare yoga, mangiare più frutta e verdura ed eliminare prodotti industriali è sufficiente per garantire risultati impressionanti.

3. Gemelli

Il gemelli è socievole e ama la compagnia. Per perdere peso in modo efficace, il programma raccomandato dagli astrologi è la dieta MIND. Questa dieta sana permetterà loro di prendersi cura del proprio corpo. Facendo sport di squadra si sentiranno motivati, si sbarazzeranno efficacemente del grasso in eccesso.

4. Cancro

Il cancro è una persona discreta e premurosa. Può optare perla dieta di Weight Watchers. I piatti offerti delizieranno le loro papille gustative. La migliore attività fisica che possono fare è nuotare. Oltre a bruciare calorie, questo sport promuove la calma morale e un atteggiamento positivo.

5. Leone

Il leone ha fame di bellezza e passione. Per questo segno, la dieta migliore da seguire è la dieta mediterranea. Permetterà loro di raggiungere il peso desiderato mangiando pasti sani e gustosi. In generale, i nativi di questo segno amano ballare. Avranno tutto l’interesse a sostenere il loro processo di perdita di peso con un’attività come zumba.

6. Vergine

Le vergini sono intelligenti e seri. Una dieta ipocalorica potrebbe adattarsi perfettamente a loro e soddisfare il loro desiderio di perdita di peso. Inoltre, possono praticare uno sport come correre per perdere i loro chili in più.

7. Bilancia

La Bilancia è gentile e socievole. I nativi di questo segno possono fare la dieta Weight Watchers per perdere peso. Questo programma alimentare equilibrato darà alla Bilancia grandi risultati soprattutto se stanno facendo sessioni in palestra, accompagnati da un buon allenatore.

8. Scorpione

I nativi di questo segno sono concorrenti dell’anima. Gli scorpioni non hanno paura di correre rischi. Se vogliono perdere peso, devono semplicemente optare per il consumo regolare di acqua con limone al mattino per rimuovere le tossine dai loro corpi. Possono guidare un trainer ellittico per disegnare la loro sagoma in modo ottimale.

9. Sagittario

I Sagittari adorano esplorare nuove avventure. I nativi di questo segno possono perdere peso mangiando qualitativamente senza contare le quantità perché non supportano la privazione. Possono dedicarsi al surf, all’arrampicata e agli sport all’aria aperta per vedere i loro chili sciogliersi molto rapidamente!

10.Capricorno

I capricorno sono persone ambiziose nella vita. I nativi di questo segno sanno che possono ottenere tutto ciò che vogliono, a seconda dei mezzi che sono pronti ad usare. Per perdere peso, possono scegliere una dieta a basso contenuto calorico e uno sport come il bodybuilding per disegnare la loro figura.

11.Acquario

Gli acquario hanno una forte personalità. Sono audaci e amano esplorare nuovi orizzonti. Per i nativi di questo segno, la dieta Paleo potrebbe essere un prezioso alleato in un approccio di perdita di peso. Otterranno buoni risultati facendo uno sport di squadra come lo zumba.

12.Pesci

I pesci sono noti per essere pigri. Per perdere peso, devono iniziare riducendo gradualmente gli alimenti dannosi per la loro salute come zucchero e grassi. Quindi possono prendere in considerazione una dieta sana riducendo le calorie assorbite. Per quanto riguarda lo sport, otterranno buoni risultati dedicandosi alla pratica dello yoga o del nuoto.