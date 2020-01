Giulia Salemi non poteva non commentare la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, lasciandosi andare ad alcuni retroscena sulla sua partecipazione lo scorso anno

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del GF Vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi prima di passare il timone ad Alfonso Signorini.

Durante la diretta di ieri, l’ex fidanzata di Francesco Monte non poteva non commentare quanto accaduto in puntata ricordando che i nuovi concorrenti a differenza sua, e dei suoi compagni di viaggio, sono fin troppo emozionati.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, nervosi per il debutto, hanno evitato di mangiare e bere in puntata, mentre la Salemi e i suoi compagni di viaggio erano più liberi e meno impostati.

Giulia Salemi ricorda il Grande Fratello Vip: “Ero ubriaca”

Giulia Salemi ha confrontato il debutto del GF Vip di ieri, che ha già fatto discutere per le dichiarazioni di Licia Nunez su Imma Battaglia, con quello suo, commentando ironicamente quanto è accaduto in puntata.

“Loro non bevono e non mangiano” ha esordito ironicamente Giulia Salemi sul Grande Fratello Vip. “Io ero già ubriaca a quest’ora” ha ricordato l’ex fidanzata di Francesco Monte.

“Meglio che non parlo, ma io non riesco manco a trattenere un cecio in bocca” ha concluso con il sorriso sulle labbra la Salemi, che come al solito con la sua simpatia ha conquistato il popolo del web.

Giulia ha anche “avvisato” i suoi fan di non tradirla con i nuovi concorrenti di quest’anno, ma sicuramente le sue favole non la sostituiranno mai.

Una puntata partita col botto quella del GF Vip di ieri, che ha fatto molto discutere anche per la richiesta di Serena Enardu di entrare nella casa per avere un confronto con Pago.

La reazione di Giovanni Conversano, ex della Enardu, non è tardata ad arrivare. Un’edizione decisamente più movimentata, già da gli inizi, rispetto a quella di quando c’era Giulia Salemi al GF Vip.