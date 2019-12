Giulia Salemi si racconta ai microfoni di Che Donna: dalla nuova avventura con il brand Zuiki all’esperienza dell’anno scorso nella casa del Grande Fratello Vip

Ne ha fatta di strada Giulia Salemi: dalla sua partecipazione a Miss Italia fino a giungere alla collaborazione, di successo, con il brand Zuiki.

Il personaggio più Power del web e del piccolo schermo, ai nostri microfoni, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera per poi svelarci qualche dettaglio sulla sua sfera personale.

Giulia è vera, spontanea, carismatica e divertente. E piace al suo pubblico proprio per questo: per la sua capacità di non indossare maschere. “I filtri, sono solo quelli di Instagram”.

Giulia Salemi senza freni: dalle capsule Zuiki al GF Vip

In questi giorni sei stata impegnata in giro per l’Italia a presentare la tua prima collezione in collaborazione con Zuiki. Com’è nato questo progetto?

L’incontro con Zuiki è stato casuale, quanto davvero, davvero fortunato. A settembre ho scelto un outfit per una adv e le mie fiabe mi hanno fatto sentire da subito che era un incontro che avrebbe avuto un futuro pazzesco! Infatti, da subito mi hanno riempito di complimenti e richieste sul brand. Ho capito subito che tra me e Zuiki ci sarebbe stata un’unione troppo power!

Questo tour, ti ha permesso di conoscere da vicino molti dei tuoi fan. Com’è il tuo rapporto con loro?

Le mie ragazze, le mie fiabe sono tali di nome e di fatto! Il mio rapporto con loro è fatto di contatti quotidiani ma il tour mi sta facendo un regalo grandissimo: abbracciare, baciare ed ascoltarle tutte dal vivo! Un’emozione PAZZESCA! Lo devo dire, io ho delle persone meravigliose che mi seguono. L’accoglienza è sempre calorosissima!

Da modella a designer. Quale delle due cose ti diverte di più?

Ho una grande fortuna: mi diverto tantissimo in tutto quello che faccio. La cosa che, però, è fantastica nel passaggio da indossare a creare una collezione è proprio nella grande passione nella moda che ho messo completamente nella Power Capsule Zuiki. Sento ogni capo mio, un mio gioiello! Ma l’emozione vera è vederlo indossato … una sola parola, WOW!

Hai partecipato a Pechino Express e al Grande Fratello Vip. Al momento preferisci concentrati sulla moda o ti piacerebbe lavorare di nuovo in tv?

Hai citato esperienze molto diverse tra loro ma che mi hanno arricchito molto. Al momento non escludo nessuna possibilità, anzi sono prontissima a catturare qualsiasi esperienza che sia giusta per me, che incarni il mio spirito power!

Cambiamo argomento, lasciando un attimo da parte la moda. Nelle scorse settimane hai parlato sul tuo profilo Instagram di ciò che sta accadendo in Iran, fornendo agli utenti della rete tutti i possibili modi per contattare i loro cari e questo ti fa onore. Sei una delle poche che ha trattato quest’argomento, forse un po’ ignorato dai media. Ti va di parlarci di questa difficile situazione?

L’affetto che mi circonda mi dà la possibilità di parlare ad un’audience che è la più vasta possibile e come recita un film, “da grandi poteri, derivano grande responsabilità”. Avevo la necessità di raccontare il mio punto di vista su di una situazione che sento fortemente ed io sono così, i filtri sono solo quelli di ig!

Puoi anticiparci cosa ha in cantiere Giulia per il 2020? I tuoi nuovi progetti

Sono carica a mille in questo periodo. Ho in mente mille idee e progetti: non mi fermo mica qui?! Ma devo lasciarvi con un po’ di suspance: seguitemi per tutte le news!

Ti lasciamo andare, facendoti la nostra ultima domanda di rito. Hai la possibilità di poter parlare alla Giulia bambina e alla Giulia del futuro: cosa diresti a entrambe?

Alla Giulia bambina posso dire solo “non smetterei crederci mai” e a quella adulta “sii sempre power!”