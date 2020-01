Serena Enardu: ecco perché ha chiesto il confronto con Pago al GF Vip

Serena Enardu ha sconvolto il pubblico chiedendo un confronto con Pago al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha svelato i motivi di tale scelta

Serena Enardu è al centro dell’ennesima polemica a causa della sua bizzarra richiesta di avere un confronto con l’ex fidanzato Pago al GF Vip.

In molti, di fronte a questa richiesta, hanno storto il naso, chiedendosi come mai dopo questi mesi dalla fine di Temptation Island Vip, dove la loro storia d’amore è terminata, non ha mai avuto il tempo o il coraggio di farsi avanti con l’artista sardo.

Alfonso Signorini, prima della seconda diretta della settimana con il Grande Fratello Vip, ha svelato il motivo per cui Serena e Pago non sono riusciti a confrontarsi. Curiosi di saperlo?

Beh, quando la coppia scoppiata si incontrava c’era sempre Tommaso con loro, il figlio della Enardu.

Leggi anche:

Fabio Testi espulso dal Grande Fratello Vip? Un video lo incastra

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena Enardu: perché ha chiesto di vedere Pago al GF Vip

Serena Enardu, che nelle scorse ore è stata duramente criticata da Karina Cascella, avrebbe rivelato ad Alfonso Signorini che in questi mesi a causa di suo figlio Tommaso non sarebbe riuscita ad avere un confronto con Pago prima del Grande Fratello Vip.

Ogni volta che i due si incontravano, con loro c’era sempre Tommaso che ha tuttora uno splendido rapporto con Pago, tanto da considerarlo come un papà, e per questo non hanno mai trovato il coraggio di parlarsi.

Al pubblico, e anche a Giovanni Conversano, ex della Enardu, che ieri l’ha stroncata a Pomeriggio 5, questa motivazione fornita da Alfonso Signorini prima del GF Vip è apparsa piuttosto debole.

In quanto avrebbero potuto incontrarsi senza Tommaso o parlare al telefono, invece di aspettare che un programma televisivo li invitasse per discutere in diretta.

Anche se, è bene specificare, al momento non è ancora certo se ci sarà un confronto tra Serena Enardu e Pago al GF Vip. Questa decisione spetta al pubblico da casa, che è ancora in tempo per esprimere la sua preferenza.