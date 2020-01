Fase premestruale | cosa mangiare per sentirsi bene

Nella fase premestruale si possono avvertire dei fastidiosi sintomi dalla stanchezza fisica agli sbalzi d’umore. Scopri cosa mangiare per sentirti al top.

L’80% delle donne hanno dolori nella fase premestruale, si sentono stanche, fuori fase e con sbalzi d’umore costanti.

Circa una settimana prima del flusso mestruale è del tutto fisiologico avvertire questi sintomi, ma se seguiamo un’alimentazione adeguata possiamo alleviare questi fastidiosi dolori.

Alimentazione da seguire per alleviare i dolori nella fase premestruale

Durante la fase che precede il ciclo, mestruale si avvertono dei fastidiosi sintomi come:

sbalzi d’umore

tensione mammaria

gonfiore

irritabilità

stanchezza

Ma secondo alcuni ginecologici, se si apportano dei semplici accorgimenti nel proprio stile di vita quotidiano questi sintomi si possono rendendo la fase premestruale meno noiosa.

Ecco alcuni consigli utili da seguire:

ridurre il consumo di alcol e caffeina

bere almeno due litri di acqua al giorno

svolgere una regolare attività fisica

seguire un’alimentazione corretta

assumere vitamine e minerali

Questo discorso vale in linea generale, in quanto i sintomi posso variare da donna a donna, e i sintomi possono essere differenti. Scopriamo in dettaglio quali sono gli alimenti da assumere nella fase premestruale.

1. Alimenti ricchi in calcio

Il calcio è un sale minerale molto utile per il nostro, lo ritroviamo in diversi alimenti ma anche nelle acque minerali.

Il calcio è utile in questo specifico periodo, in quanto:

contribuisce alla normale coagulazione del sangue

svolge una funzione muscolare

utile per gli enzimi digestivi

favorisce il metabolismo energetico

prende parte nel processo di divisione e specializzazione cellulare: di fondamentale importanza per il mantenimento di denti e ossa.

Ecco quali alimenti introdurre nella dieta:

latte e derivati: come yogurt e formaggi

verdure a foglia verde: come broccoli, cavolo e spinaci

pesce: come alici e salmone soprattutto

semi di sesamo e di lino

legumi: come fagioli e lenticchie

mandorle

soia

rabarbaro

quinoa

fichi secchi: otto fichi secchi contengono l’equivalente di un bicchiere di latte.

Fate il pieno di vitamina B6

La vitamina B6 svolge un ruolo importante nella fase premestruale in quanto va:

regola l’attività ormonale

riduce la stanchezza e l’affaticamento

favorisce il metabolismo delle proteine, del glicogeno e dell’omocisteina

regola il funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario.

Quali cibi dobbiamo assumere per fornirci di vitamina B6?

Cereali

Integrali

Lenticchie

Frutta secca

Peperoni

Broccoli

Fagiolini

Spinaci

Patate

Avocado

Banane

Salmone

Crostacei

Uova

Semi di girasole.

3. Magnesio non può mancare

Il magnesio è un sale minerale che è un vero e proprio toccasana durante la fase pre- mestruale, ecco perché:

riduce la stanchezza e l’affaticamento

contribuisce al metabolismo energetico

utile per la funzione muscolare

contribuisce al funzionamento del sistema nervoso e alla sintesi proteica

utile per la salute di ossa e denti.

Il magnesio lo ritroviamo in:

verdura a foglia verde : come lattuga, spinaci, broccoli, insalata, bietole

: come lattuga, spinaci, broccoli, insalata, bietole frutta secca

legumi

cereali integrali

cioccolato amaro

funghi

4. La vitamina E non può mancare

Questa vitamina non deve mancare, in quanto contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

E’ una vitamina presente soprattutto in questi alimenti: