Gossip | Chiara Ferragni cambia grazie a suo figlio, il post su Instagram commuove i followers

Chiara Ferragni affronta il tema della maternità su Instagram parlando di empatia, uno degli ultimi scatti con il piccolo Leone riserva parole forti dedicate a chi come lei spera in un futuro migliore per suo figlio.

Chiara Ferragni e la maternità, l’imprenditrice cremonese da anni condivide con i propri followers la sua vita quotidiana: dalle vacanze, alle festività natalizie, sino ai giorni qualunque (che per un vip sono comunque un evento, ancor di più nel mondo degli influencers) con Fedez e Leone. Una donna realizzata, emotivamente ed economicamente che, attualmente, sta vivendo un periodo di riscoperte anche grazie a suo figlio.

Questi momenti evolutivi, per scelta, li condivide su Instagram. Quasi come se il social network fosse un diario di viaggio che racconta i momenti belli e brutti dell’essere mamma, perchè per quanto avere un figlio sia sempre una benedizione ci sono alcuni giorni più difficili di altri. Capirlo è la base di tutto, per eventualmente fare tesoro dei propri errori e ricominciare. Ciascun racconto fotografico è accompagnato da didascalia, come impone la politica del social targato Zuckerberg.

Chiara Ferragni: “Grazie a Leone so cos’è l’empatia”

La Ferragni ultimamente ha rivalutato e riscoperto l’empatia, è molto più sensibile di fronte alle cose che accadono. Questo vuol dire che prima non lo era? Forse, magari pensava più a sé stessa – il successo si costruisce anche con un pizzico di sano cinismo – ma ora l’importante per lei, come donna e come madre, è donarsi per far sì che il suo esempio serva a qualcuno nella medesima situazione: il pensiero che l’imprenditrice digitale esprime nel post è dedicato a tutte quelle giovani madri (come lei ma senza la stessa forza e possibilità) che alcune volte si sentono crollare il mondo addosso e non sanno dove guardare o a chi rivolgersi.

“Leone mi ha reso un persona nuova. Ho capito il vero significato di “empatia”, non mi ero mai sentita così legata alle persone intorno a me”, scrive l’influencer postando una foto abbracciata al pargolo.

Successivamente sottolinea come venga toccata da cose che prima, a livello di interesse non la sfioravano neppure: “Quando sento soffrire gli altri, soffro pure io con loro. E se prima questo dolore era sopportabile, adesso a volte non lo è. Mi ritrovo a piangere se leggo, ad esempio, la storia triste di una coppia e il proprio bambino. Sento un dolore allo stomaco, che non andrà via per giorni. E non riesco a smettere di stringere Leo. Ho imparato ad affrontare paure e ansie che mai avrei pensato avessero fatto parte della mia quotidianità. Immagino che sia così quando metti al mondo un bambino: trovi un nuovo motivo per vivere”, conclude la Ferragni ricordando che la felicità potrebbe volare via in un battito d’ali.

Anche se, a giudicare da ciò che pubblica, lei e suo marito ce la mettono tutta per coltivare amore e buoni sentimenti da restituire al piccolo Leone. Adesso, per loro, essere appagati e felici vuol dire crescere un bambino che sarà un uomo perbene. Questo non è affatto scontato per nessuno, indipendentemente dal grado di popolarità o dal successo ottenuto, cambiano le priorità per lasciar spazio a nuovi intenti: da artisti ad artefici del proprio destino, con il fine ultimo di un futuro migliore. Forse, quando si spengono le luci, il sogno di un’imprenditrice ed un cantante è fatto di cose tanto semplici quanto rare. Al prossimo scatto.

