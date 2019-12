Taylor Mega sgrida Antonella Elia a Live: “Non parlare della famiglia”

Taylor Mega è tornata a scontrarsi con Antonella Elia negli studi di Live Non è la d’Urso dopo la lite da Piero Chiambretti

Taylor Mega, durante l’ultima puntata dell’anno di Live Non è la d’Urso, ha scelto di sottoporsi alle terribili 5 sfere del programma in prima serata di Barbara d’Urso.

L’ex fidanzata di Flavio Briatore, come prevedibile, ha avuto un acceso scontro con Antonella Elia a Live Non è la d’Urso.

Taylor non ha particolarmente apprezzato la scelta della showgirl di commentare i membri della sua famiglia e per questo motivo, con toni decisamente alti, l’ha pregata di scagliarsi soltanto contro di lei e non contro sua madre, che è voluta intervenire in diretta in favore della figlia attraverso un messaggio letto poi dalla conduttrice.

Leggi anche:

Giovanni Ciacci prende in giro Taylor Mega a Live Non è la d’Urso

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Taylor Mega sgrida Antonella Elia a Live Non è la d’Urso

Taylor Mega, dopo lo scontro con Antonella Elia da Piero Chiambretti, è tornata a scontrarsi con la showgirl negli studi di Live Non è la d’Urso.

Taylor Mega a Live Non è la d’Urso ha ribadito alla sua interlocutrice che può dire su di lei tutti gli insulti, le critiche, che vuole. Lei è pronta ad accettarle, ma non deve commentare la sua famiglia.

Antonella Elia a Live Non è la d’Urso ha effettivamente espresso un giudizio nei confronti della mamma dell’influencer. Anche se la donna è intervenuta in diretta per difendere sua figlia dalle accuse di Antonella Elia, che ha giudicato Taylor una poco di buono a causa delle foto che pubblica sul suo profilo Instagram.

“Su di me” ha esordito Taylor Mega contro Antonella Elia a Live Non è la d’Urso. “Ma non ti azzardare a parlare di mia mamma e della mia famiglia. Hai capito?” ha concluso l’influencer.

Taylor, poco prima, ha precisato che anche sua sorella sarebbe dovuta essere in puntata ma a causa del comportato di Antonella Elia da Chiambretti è rimasta talmente scottata dalla tv e che non vuole saperne più nulla dello spettacolo.

Poco prima, tra l’altro, ha fatto molto discutere la lite tra Barbara d’Urso e Sergio Vessicchio.