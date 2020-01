Gf Vip | Centro anti-violenza per Pasquale, Sergio e Patrick| Web contro Signorini

Il GF Vip manda Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini: il popolo del web, furioso, attacca Alfonso Signorini.

Il popolo del web si scaglia contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip che ha deciso d’infliggere una punione a Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, rei di aver riso di fronte alle gravi frasi pronunciate da Salvo Veneziano nei confronti di Elisa De Panicis e che hanno portato alla sua squalifica.

Alfonso Signorini dà ai tre concorrenti la possibilità di redimere le loro colpe ascoltando le storie di alcune donne in un centro-antiviolenza. Una punizione che, non solo fa infuriare Pasquale, ma anche il popolo di Twitter.

GF Vip, il web contro Alfonso Signorini: “sta condannando Pasquale, Patrick e Sergio”

La seconda puntata si è aperta con il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip di Salvo Veneziano che, prima di affrontare Elisa De Panicis, ha chiesto pubblicamente scusa a tutti.

«Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni ma non c’era niente da ridere. Sono qui per chiedere scusa al pubblico da casa, al genere femminile, scusa alla ragazza di cui ho parlato. Stavo scherzando non mi sono reso conto di quello che dicevo. Ho sbagliato, chiedo scusa, ci metto la faccia. Ho creato problemi alla mia famiglia e ai miei figli. Io non sono quella persona lì».

Signorini, poi, ha spiegato a Laricchia, Volpini e Pugliese che andranno in un centro anti-violenza per conoscere le storie delle donne che hanno subito violenza. «Mi dissocio, io ho sempre difeso le donne e non voglio essere associato a questa cosa», ha sbottato Pasquale.

«C’è molta ipocrisia anche nella gogna messa addosso a questi ragazzi. Anche le loro scuse – spiega Pupo – sono una roba da poveri ignoranti perchè non sanno come chiedere scusa».

La decisione di Signorini e del Grande Fratello Vip ha scatenato la rabbia del popolo del web.

Stanno esagerando, far passare agli occhi degli italiani, come se fossero degli stupratori, adesso mi sembra davvero eccessivo! Hanno chiesto scusa, questo è importante. Li stanno mettendo alla gogna, compreso Salvo, davanti a tutta Italia!#GFVIP

Non mi piace questo accanimento. — ❤️ SABRINA 💖🎸🐺🌻🌼 (@meta_rebel) January 15, 2020

Pasquale ha fatto bene A#a ribellarsi. Hanno sbagliato a non prendere salvo di petto e dirgli: “stai zitto che stai dicendo solo cagate” ma mandarli in un centro antiviolenza, o dove cazzo li vogliono mandare ,mi pare ASSURDO #GFVIP — Raissa (@lacquacalda) January 15, 2020

Avevano l’occasione di trattare un tema importante davanti a milioni di telespettatori, ma anche questa volta sono stati in grado di trasformalo nell’ennesimo processo basato su trash, perbenismo e frasi fatte.

Detto questo, torno su @NetflixIT . #GFVIP — Giulia (@giuliacpp) January 15, 2020