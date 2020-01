GF Vip | Salvo Veneziano a Striscia: “Minacciano la mia famiglia”

GF Vip | L’ex concorrente Salvo Veneziano ha ricevuto il tapiro da Striscia la Notizia dopo la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini. Durante la breve intervista, Salvo ha rivelato che la sua famiglia sta subendo minacce a causa sua

Salvo Veneziano, dopo la squalifica al GF Vip, è stato raggiunto da Valerio Staffelli per ricevere il tanto ambito tapiro d’oro di Striscia la Notizia.

Per Valerio, consegnare questo tapiro, è stata una missione impossibile, tanto che è scivolato numerose volte per raggiungere l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

Salvo è stato seguito da numerosi bodyguard, molto probabilmente per fare la sua prima apparizione in tv durante la diretta di domani. Ma Staffelli, grazie alla sua determinazione, è riuscito a raggiungere la sua preda.

Durante l’intervista, Salvo Veneziano a Striscia La Notizia ha rivelato che la sua famiglia, in particolar modo sua moglie e sua figlia, stanno ricevendo tantissime minacce a causa di quanto detto al Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente Salvo Veneziano del GF Vip, dopo aver commentato la sua squalifica dal reality, ha raccontato ai microfoni di Striscia La Notizia dei numerosi problemi che la sua famiglia sta riscontrando a causa del suo scivolone nella casa.

“La mia famiglia, in particolar modo mia moglie e mia figlia, è stata minacciata” ha esordito Salvo. “Mi dispiace, non avrei dovuto dire quelle cose” ha proseguito l’ex concorrente, specificando che non intendeva assolutamente dire quello che tutto il pubblico di canale 5 ha compreso.

“Certo, le mie frasi potevano essere fraintese, ma in siciliano significano amore e passione” ha specificato Salvo Veneziano dopo la squalifica al GF Vip, ribadendo quanto già affermato da sua moglie a Pomeriggio Cinque.

Anche se, una parte del web è tutta dalla parte del concorrente. In quanto ritiene che certe misure dovevano essere adottate anche nella passata edizione del Grande Fratello con Francesca De André. Intanto però Salvo Veneziano ha ricevuto il tapiro d’oro, forse il suo primo.