All’interno della coppia, i desideri di ognuno variano da persona a persona. Dipende dalla relazione che hanno i due adulti, ma anche dalla natura della personalità della persona. Detto questo, ci sono frasi comuni che ogni uomo vuole sentire.

In effetti, ogni sesso ha bisogni comuni. Proprio come le donne hanno bisogno di sentirsi amate e apprezzate, gli uomini vogliono ascoltare certe frasi che aumenteranno la loro fiducia dal loro partner. Contrariamente all’immagine che trasmettono, hanno bisogno della stessa attenzione e affetto delle donne.

Le 10 frasi più importanti per rendere felice un uomo

1. Sei bellissimo

Gli uomini amano i complimenti, soprattutto dalla loro partner. Ciò contribuisce al loro benessere e fa loro sapere che hanno successo e che ti piacciono. Questa semplice frase dà loro una sensazione di felicità e soddisfazione, inoltre farà loro sapere che hai occhi solo per lui! Di ‘al tuo uomo quanto è bello e coltiva la sua autostima.

2. Sono orgogliosa di te

Il tuo uomo si impegna a raggiungere i suoi obiettivi e a superarsi per renderti orgogliosa. Si aspetta quindi un minimo di compiacimento da parte tua per il suo successo. Devi dirgli quanto ti sorprende e quanto sei felice di vederlo evolvere. Questa frase servirà come motivazione e lo spingerà a continuare a superare se stesso per avere successo e anche per maturare.

3. Stai bene

Quando il tuo uomo fa sport e trascorre ore a compiere notevoli sforzi fisici, vorrebbe che gli facessi i complimenti. Non solo saprà che sei interessato a lui, ma anche che stai prestando attenzione ai suoi cambiamenti fisici. Non esitate a dirgli che ti piace di più per motivarlo a continuare. Puoi aiutarlo anche adottando insieme uno stile di vita sano.

4. Ti amo

Tutti hanno bisogno di sentirsi amati e di sapere che i loro sentimenti sono reciproci. Detto questo, gli uomini sono di solito quelli che fanno il primo passo, e il fatto che la loro amata lo faccia di tanto in tanto li renderà molto felici. Vogliono sentirsi desiderati e vogliono essere rassicurati sui tuoi sentimenti nei loro confronti.

5. Sei eccezionale

Gli uomini vogliono che le loro donne siano soddisfatte a tutti i livelli, ecco perché è importante condividere i tuoi sentimenti per dare loro feedback e mostrare che i loro sforzi sono apprezzati. È una specie di assicurazione che fa loro sapere se sei sulla stessa lunghezza d’onda.

6. Dimmi cosa c’è che non va, sono qui per ascoltarti

Contrariamente alla credenza popolare, anche gli uomini vogliono essere ascoltati, hanno bisogno di sostegno e consigli. Questo non è un segno di debolezza, al contrario. Inoltre, se ti parlano per esternare i loro sentimenti, significa che si fidano di te e che ti danno un posto privilegiato nella loro vita.

7. Sono qui per te

Gli uomini possono sentire una pressione costante a causa degli standard stabiliti dalla società, motivo per cui devono sapere che sarai al loro fianco, non importa a quale costo, e che non li abbandonerai al minimo problema.

8. Mi fido di te

Si fidano di te e hanno bisogno di provare la stessa cosa in cambio. Dovresti sapere che è stressante sapere che stai condividendo la tua vita con una persona che non si fida e dubita di tutto ciò che facciamo. Fai sapere loro che sei lì per loro ma che hai anche fiducia nel loro giudizio.

9. Grazie

Non dimenticare di ringraziarli per essere parte della tua vita, perché proprio come te, si impegnano corpo e anima per la tua felicità e lottano per renderti felice. Un minimo di riconoscimento darà loro la motivazione e il coraggio di cui hanno bisogno per continuare i loro sforzi.

10. Ti rispetto

Non c’è niente di più bello di una relazione basata sul rispetto. Fai loro sapere che li rispetti e li rassicuri sui tuoi sentimenti nei loro confronti.