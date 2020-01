Fitness | 9 motivi per cui in inverno e all’aperto fa bene

Allenarsi all’aperto fa bene anche in inverno. Ecco i motivi principali per cui non ci si dovrebbe far fermare dal freddo.

Quando le giornate si fanno più fredde è una pratica comune quella di rintanarsi in casa ed evitare di trovarsi fuori senza un reale motivo. Persino chi è solito allenarsi per mantenersi in forma preferisce prendersi un periodo di pausa sia dalla palestra che dalle sessioni di corsa.

Ciò avviene in primo luogo per la pigrizia che in inverno assale un po’ tutti e, anche se in minima parte, per il timore che allenarsi all’aperto in inverno possa nuocere alla salute invece che far bene. In realtà, però, le cose non stanno affatto così. Anzi, allenarsi in inverno è un’ottima scelta che fa bene all’organismo e ci aiuta sotto diversi aspetti. Scopriamo quali.

Allenarsi all’aperto in inverno: ecco perché fa bene

Fare sport all’esterno anche quando fuori fa freddo è una scelta positiva per la propria salute in quanto fa più bene di quanto non si pensi. Che si tratti di correre, sciare o praticare sport tipicamente invernali, il freddo è infatti amico dell’allenamento, portando benefici per la salute.

Si rinforza il sistema immunitario. Per prima cosa, allenarsi all’aperto in inverno porta ad aumentare il sistema immunitario. Ciò avviene perché il fisico è costretto ad adattarsi ai cambi di temperatura e facendolo si fortifica. Il risultato saranno meno malanni. L’importante, ovviamente, è non esagerare e coprirsi in modo adeguato per non sentire freddo e aver modo di far respirare la pelle qualora si sudi.

Si resiste di più al freddo. Allenarsi al freddo in inverno aiuta a regger meglio le basse temperature. Ciò farà apprezzare maggiormente i momenti trascorsi all’esterno anche quando non ci si allena e darà modo di godere di più della stagione invernale.

Si bruciano più calorie. Passiamo ad un beneficio che alle donne farà molto piacere. Allenarsi con il freddo porta l’organismo ad innalzare il metabolismo e tutto per generare più calore. Questo processo fa si che il grasso in eccesso venga smaltito più velocemente e che si brucino più calorie. Ottimo, quindi, per chi si sta allenando proprio per perdere peso.

Si beve di più. In inverno si tende a bere di meno. Praticando sport, però, il bisogno di bere aumenta e questo porta ovviamente dei benefici all’organismo per cui l’acqua è sempre una fonte di benessere. Inutile dire che all’aperto è preferibile bere dell’acqua a temperatura ambiente o leggermente riscaldata.

Fa bene alla mente. Anche se fuori fa freddo e al mattino o alla sera è più buio, il cervello trae comunque dei benefici dall’allenamento all’aperto. Il freddo pungente e la sensazione di sentirsi vivi e caldi mentre ci si allena, dona infatti una sferzata di energia che genera buon umore.

Il cuore ne trae giovamento. Doversi allenare al freddo spinge il cuore a lavorare di più e di conseguenza migliora l’intero sistema cardio circolatorio. Ciò rende il cuore più forte ed in salute.

I livelli di vitamina D non si abbassano. Se ci si allena di giorno e con il sole si può evitare il classico abbassamento di vitamina D che si registra in inverno. Questa vitamina è molto importante per aiutare ad assorbire e fissare il calcio e per dare il buon umore.

Si ha più tempo per se. Allenarsi all’aperto aiuta a non perdere tempo per preparasi per la palestra. Si può andare a correre nelle prime ore del giorno o alla sera o si può andare in bicicletta, cosa che fa bene anche in inverno. In alternativa ci si può dedicare ad una semplice camminata veloce che fatta in inverno sarà ancora più efficace. Quest’ultima, se effettuata per recarsi al lavoro aiuta a risparmiare tempo prezioso che si dovrebbe dedicare alle diverse cose da fare per andare in palestra e ciò si traduce in maggior tempo libero da spendere facendo ciò che più piace.

Migliorano le performance sportive. Infine, il freddo aiuta il fisico a rafforzarsi e a temprarsi. Ne consegue che le performance migliorano, cosa ottima per chi fa sport a livello agonistico ma anche per chi desidera rafforzare il proprio fisico.

Attenzione: Allenarsi al freddo comporta una maggior disciplina. È necessario coprirsi in modo adeguato, mangiare e bere in modo corretto e seguire uno stile di vita sano. Prima di iniziare ad allenarsi all’aperto e con il freddo è sempre meglio chiedere un parere al proprio medico curante, specialmente se si hanno patologie in atto.