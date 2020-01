Salvo Veneziano | Sua moglie è stata una delle ospiti di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso per parlare delle forti frasi pronunciate da suo marito nei confronti di Elisa De Panicis

La moglie di Salvo Veneziano a Pomeriggio 5 ha difeso suo marito, riconoscendo che ha assolutamente sbagliato nel pronunciare quelle forti frasi nei confronti di Elisa De Panicis.

La donna però ha anche voluto giustificare il concorrente del Grande Fratello Vip affermando che suo marito è un uomo che rispetta le donne e che con quelle parole voleva soltanto scherzare e niente di più.

Moglie di Salvo Veneziano ‘aggredita’ a Pomeriggio 5. D’Urso interviene

Gli opinionisti di Pomeriggio 5 hanno “aggredito” la moglie di Salvo Veneziano del GF Vip, affermando che quanto detto da sua marito nella casa più spiata d’Italia non può essere assolutamente paragonato a uno scherzo o una battuta.

Barbara d’Urso è intervenuta a difendere la donna, affermando che ha avuto il coraggio di metterci la faccia e che ha premesso che suo marito ha sbagliato nel pronunciare quelle terribili frasi contro Elisa De Panicis.

Gli opinionisti di Barbara d’Urso, ma anche il pubblico da casa, chiedono a gran voce che Salvo venga espulso dal Grande Fratello Vip.

Al momento, come ha ricordato la conduttrice, non si sa ancora se la produzione abbia scelto o meno di cacciare Salvo Veneziano dal GF Vip, ma che sicuramente questo argomento sarà affrontato durante la diretta di mercoledì sera.

Nelle scorse ore, tra l’altro, pare che il concorrente abbia anche usato forti parole anche verso Paola Di Benedetto, facendo sempre riferito allo sfondo sessuale.

Il pubblico, nel corso di queste ore, è letteralmente in rivolta in quanto ritiene assurdo che in un periodo delicato come questo vengano trasmessi determinati messaggi sul piccolo schermo degli italiani.

Soprattutto se si considera che il reality show di Alfonso Signorini è seguito da giovanissimi. Per questo motivo è più convinto che mai che la squalifica di Salvo Veneziano sia la giusta punizione da prendere.