Vertice di Sandringham | la regina Elisabetta appoggia Harry e Meghan

Inaspettato finale per la riunione alla Corte inglese: la Regina Elisabetta accetta la decisione del nipote, che potrà dimettersi dopo un periodo di transizione.

Tra i tanti argomenti di Pomeriggio 5 oggi si è parlato anche del vertice che si è tenuto a Sandringham. Un incontro che l’inviato di Pomeriggio 5 ha definito costruttivo,

l’incontro si teneva per trovare un accordo dopo la decisione di Harry e Meghan di lasciare il palazzo e andare a vivere in Canada. Se in molto pensavano ad posizione intransigente della Regina sono rimasti delusi.

La famiglia reale si è dimostrata comprensiva e disponibile nei confronti della coppia e disposta ad accettare le loro decisioni. Si è infatti arrivati a un compromesso: un periodo di transizione. Inoltre i duchi di Sussex hanno dichiarato che non hanno intenzione di prendere fondi pubblici.