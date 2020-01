Antonio Zequila ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo il video incriminato, arriva la verità in un comunicato ufficiale.



Antonio Zequila ha bestemmiato davvero nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Dopo il video incriminato che, in poco tempo ha fatto il giro del web, gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno fatto chiarezza sull’accaduto diramando un comunicato ufficiale.

Antonio Zequila e la presunta bestemmia al Grande Fratello Vip 2020: il comunicato ufficiale

Sul web sta circolando un video in cui Zequila chiacchiera con Andrea Denver che ha avuto una storia con Elisa De Panicis. Al termine del confronto con il modello, “Er mutanda”, sul divano, si lascerebbe andare ad un’imprecazione che, in poco tempo, ha scatenato la reazione degli utenti dei vari social network sicuri di aver sentito una “bestemmia” nelle parole pronunciate da Zequila.

“Porco … porca miseria, porco dinci”, è la frase pronunciata da Zequila che ha scatenato la dura reazione del web che, a gran voce, ha chiesto provvedimenti nei confronti del concorrente esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni. Altri utenti, però, hanno difeso Er Mutando spiegando di non aver sentito alcuna bestemmia.

A chiarire la situazione è stato direttamente il Grande Fratello che, dopo aver visualizzato e analizzato attentamente il video incriminato, ha fatto sapere che da parte di Zequila non c’è stata alcuna bestemmia.

”’Grande Fratello’, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma'”, si legge in un tweet pubblicato dalla produzione del programma sul profilo del ‘Grande Fratello Vip’.

Resta in piedi, invece, il caso Salvo Veneziano che, dopo le frasi pronunciate nei confronti di Elisa De Panicis, dovrebbe subire un provvedimento disciplinare.