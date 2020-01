Gf Vip, Salvo squalificato? | Le gravi frasi su Elisa De Panicis

Salvo Veneziano a rischio squalifica dopo le frasi pronunciate su Elisa De Panicis, altra concorrente del Gf vip 2020: il pubblico si divide.

Salvo Veneziano, in nomination contro Patrick Ray Pugliese, potrebbe lasciare la casa del Gf vip 2020 in cui è tornato dopo essere stato uno dei protagonisti della prima, storica edizione, non per il volere del pubblico, ma per un provvedimento disciplinare. Salvo, infatti, è finito al centro di una polemica dopo le frasi pronunciate su Elisa De Panicis, altra concorrente del reality.

Salvo Veneziato squalificato dal Gf Vip 2020? Le frasi su Elisa De Panicis scatenano la polemica

Salvo Veneziano che è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ricordando l’amico Pietro Taricone, potrebbe essere squalificato per alcune frasi pronunciate su Elisa De Panicis che ha confessato di aver avuto una storia con Andrea Denver.

Dopo aver trascorso la serata nella casa con tutti gli altri concorrente del Grande Fratello Vip 4, Salvo, rientrato nel privè insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini si è lasciato andare ad alcune frasi su Elisa De Panicis che hanno fatto infuriare il web.

“Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”, ha detto Salvo.



Le frasi di Salvo hanno diviso il web: da una parte c’è chi condanna le sue parole e, dall’altra, c’è chi sostiene che quello sia il suo modo di scherzare.

Non avrei mai immaginato che dalla bocca di #Salvo potessero uscire delle parole così gravi! Eppure lo reputavo una brava persona, soprattutto sensibile. Faccio un appello a Signorini @alfosignorini affinché mercoledì prenda il provvedimento che tutti si aspettano! #GFVIP #Tv pic.twitter.com/q9tcsFNxSB — Sτεʃλno (@ilGerrino92) January 12, 2020