L’attrice californiana Gwyneth Paltrow, che va vinto il premio Oscar per il film “Shakespeare in Love”, ha messo in vendita “l’odore della sua vagina” all’interno di una candela.

Non è una fake news, ma l’attrice ha voluto dare davvero questo nome al suo ultimo prodotto, che si può acquistare sul suo sito di e-commerce“Goop”. L’idea di questa candela è piaciuta tantissimo, tanto da andare sold-out in pochissime ore. Il costo è di 75 dollari ed ha un profumo divertente e sexy, come afferma la stessa attrice.

Come nasce l’idea di realizzare una candela che ha la fragranza della vagina di Gwyneth Paltrow? Scopriamolo.