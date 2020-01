Astrologia: 4 tratti della personalità che spaventano i segni dello zodiaco

Toro Ariete Gemelli Cancro e Leone scappano di fronte alle persone che presentano questi 4 tratti della personalità.

Se sei all’alba di un nuovo amore o desideri stringere una relazione seria, è utile conoscere bene il tuo partner in modo che tutto sia fondato su solide basi sin dall’inizio. Per aiutarti in questo, gli astrologi hanno cercato di definire tutte le caratteristiche che fanno fuggire Toro Ariete Gemelli Cancro e Leone.

TORO

Disonestà:

I Toro detestano nel modo più assouto i manipolatori e le persone ipocrite di cui non possono fidarsi perché hanno una natura molto leale e un carattere franco e diretto.

Amore per il lusso:

Sono anche noti per la loro modestia anche in casi di estrema opulenza, quindi non apprezzano le persone materialiste la cui unica motivazione è il guadagno. Preferiscono mantenere uno stile di vita piacevole ma non eccessivamente stravagante e tendono a fuggire da persone che hanno bisogno di molto lusso.

Egoismo:

Generoso in natura e concentrato sulla condivisione, il Toro ha valori profondamente radicati che vanno contro l’egoismo e l’egocentrismo, tratti caratteriali che li fanno scappare al volo.

Temperamento caldo:

I nativi di questo segno sono focalizzati sulla stabilità dei sentimenti all’interno della loro coppia e dalla loro natura calma e riservata, preferiscono la discrezione e l’intimità agli scoppi di irascibilità, crisi e altri ululati.

ARIETE

Mancanza di ambizione:

L’Ariete ha un temperamento molto dinamico, sono appassionati di vita che ne traggono un grosso morso e sono sempre alla ricerca di modi per godersi la vita e andare avanti. Sono quindi particolarmente irritati da coloro che mostrano poca ambizione e non sono appassionati da nulla.

La noia:

La loro natura attiva rende terribili i momenti di noia e stanchezza più di ogni altra cosa, si rifiutano di ristagnare o rallentare e trovano difficile pianificare le proprie giornate senza un programma completo e diversificato di attività.

Possessività

L’Ariete ha bisogno del proprio spazio e si sente soffocato da scene di gelosia. Vogliono essere liberi sia per le parole che per i movimenti.

Controllo:

Essendo testardi e restii a cambiare idea dopo aver preso una decisione, si rifiutano di dare l’autorizzazione a qualcun altro di controllarli o pianificare in dettaglio la loro vita.

GEMELLI

Gelosia

Con un temperamento allegro e giocoso, i Gemelli vengono immediatamente raffreddati da persone invidiose, odiatori il cui unico obiettivo è offuscare la loro felicità.

Dramma

Molto spontanei i nativi di questo segno aborriscono le persone che portano pregiudizi o che fanno melodrammi. Quindi c’è una buona possibilità che si allontanino automaticamente e stiano lontani da questo tipo di profilo.

Ipocrisia

Di larghe vedute e di spirito libero, i Gemelli tendono a favorire relazioni sincere e oneste con le persone che li mettono a proprio agio e con i quali possono davvero scambiarsi. Un atteggiamento snob e ipocrita è il modo migliore per farli scappare.

Impazienza

A loro piace prendersi il loro tempo e allocare ciò di cui hanno bisogno per tutto. Un carattere frenetico e impaziente li rende ansiosi e fa perdere loro tutta la loro calma.

CANCRO

Disonestà

Questo segno dà un valore speciale alla relazione e alle emozioni umane, quindi è completamente furioso quando scopre un inganno o un tradimento.

Aggressività

A causa della loro natura pacifica, i nativi del cancro vengono rapidamente infastiditi da qualsiasi dimostrazione di aggressione. È un tratto che non sopportano assolutamente.

Cinismo

Preferendo sempre vedere il lato positivo, il Cancro tende ad allontanarsi da qualsiasi manifestazione di cinismo.

Rabbia eccessiva

I nativi di questo segno sono molto pazienti e calmi, sono particolarmente sorpresi e disgustati di fronte alle esplosioni di rabbia.

LEONE

Vigliaccheria

Coraggio e ambizione sono qualità innegabili del Leone. È impensabile per loro evolversi attorno a persone tinte di codardia.

Pigrizia

Dinamici, atletici e motivati, i nativi di questo segno si rifiutano di mescolarsi con i pigri e i procrastinatori.

Indecisione

L’indecisione e l’esitazione quando si tratta di prendere decisioni definitive e importanti terrorizza il Leone che ha bisogno di azione.

Irresponsabilità

I nativi di questo segno hanno un grande senso di responsabilità attraverso la loro leadership naturale, quindi non tollerano la mancanza di responsabilità.

