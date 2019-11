Gli astri ti rivelano cosa odiano gli uomini dello zodiaco, ti aiuterà a migliorare la vostra relazione a due

Per migliorare la tua relazione e renderla ogni giorno più bella è necessario avere una grande comprensione di chi è la persona che abbiamo al nostro fianco. Cosa gli piace e, cosa più importante, cosa non gli piace, tratto che difficilmente emerge nella fase in cui il partner cerca di impressionarci.

Durante un percorso a due si valuta costantemente ed incosciamente l’altro, registriamo le sue azioni, le sue parole i suoi modi di fare ed il modo in cui si comporta con noi e stiliamo una lista dei pro e contro finchè non arriverà il giorno fatidico in cui essi ci aiuteranno a capire se ne vale davvero la pena o se la persona è incompatibile con i nostri desideri, è il fatidico punto di svolta che ci consentirà di capire se evolvere o fermare questo cammino a due.

Farsi aiutare dagli astri per capire cosa detesta il partner può avere un grande vantaggio, ridurre i tempi.

Raggiungere un alto livello di relazione richiede molto tempo. Quindi, per prendere in mano la questione e farla funzionare meglio e più facilmente, scopri quello che odia in base al suo segno zodiacale.

Cosa odiano gli uomini dello zodiaco

Bastano poche parole, gli astri sono chiari e vanno dritti al punto, ogni segno zodiadale detesta una cosa in particolare e più di ogni altra e non è per nulla tollerante a tal riguardo. Ecco di cosa si tratta, segno per segno:

Ariete – Smetti di avere degli scontri con lui! Le persone nate sotto questo segno sono famose per perdere la calma abbastanza facilmente.

Toro – Ricordati di non prendere le sue cose senza permesso! Queste persone si offenderanno se lo farai. Aspetta sempre il suo permesso.

Gemelli – Non fermare mai un Gemelli dall’esprimere la sua opinione! Inoltre, ricorda di non interromperlo mai quando parla!

Cancro – Non essere cattivo con questo segno zodiacale! Queste persone sono piuttosto emotive e sensibili!

Leone – Assicurati che quest’uomo ottenga sempre la sua parte di attenzione, è molto egocentrico e vanitoso.

Vergine – Non provare nemmeno a far accettare a quest’uomo che ha torto! La sua veridicità non va mai messa in discussione.

Scorpione – Non mentire mai a quest’uomo perché ha un intuito infallibile, lo scoprirà in un modo o nell’altro e questo lo farà infuriare

Bilancia – Non metterlo in condizione di fare delle scelte! Odia qualsiasi tipologia di scelta imposta

Sagittario – Non forzare mai quest’uomo a fare qualcosa che non vuole! Non lo sopporta

Capricorno – Queste persone sono allergiche a quelle false quindi non fingere mai con lui! Meglio un’amara verità dell’ipocrisia

Acquario – Non pensare a provare a cambiare queste persone! Amali come sono o non li amare affatto! non ci sono vie di mezzo.

Pesci – Non fare mai scherzi a queste persone! Se lo ricorderanno.

