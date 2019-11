Astrologia | Gli errori da non fare con il partner

Scopri quali sono le cose che non andrebbero mai fatte nei confronti del partner in base al suo segno zodiacale.

Quando si sta insieme a qualcuno capita spesso di chiedersi come fare a tenerselo stretto o, al contrario, cosa non fare se non si vuole correre il rischio di perderlo. Si tratta di pensieri normali che nascono dalla paura di veder finire una storia alla quale si tiene in modo particolare o di trovarsi da soli e senza la persona che si ama. Da un lato c’è da dire che è piuttosto difficile (se non impossibile) riuscire a prevedere quali azioni possono portare alla fine di un amore che, lo ricordiamo, potrebbe spegnersi anche in modo del tutto naturale. Dall’altro lato, però, è vero anche che se si pensa all’ascendente che le stelle hanno su di noi, prevedere quali sono le cose da non fare per evitare che il partner si stanchi non è del tutto impossibile. Ogni segno dello zodiaco ha infatti delle cose che gli piacciono e altre che possono mettere a dura prova la sua pazienza. Considerando quelle e dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che hanno bisogno di tanti amici e quali segni dello zodiaco inseguono sempre i propri sogni, vedremo quali sono gli errori da non fare mai con i vari segni zodiacali. Trattandosi di sentimenti e di modi di fare che innescano risposte spesso istintive, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente del partner, in modo da avere più risposte al quesito.

Astrologia e amore: gli errori da non fare con i vari segni zodiacali

Ariete – Cercare di guidare la loro vita

Se c’è una cosa che non andrebbe mai fatta con un partner dell’Ariete, questa è cercare di fare da guida alla loro vita. Indipendenti come pochi altri, i nativi del segno non amano che gli vengano dati consigli né tanto meno sopportano chi si erge a giudice per comunicargli che una loro azione è giusta o sbagliata. Orgogliosi e sicuri di se, non accetteranno mai un consiglio ne tanto meno il tentativo di guidarli verso una strada piuttosto che un altra. Farlo significa compromettere in modo anche importante la relazione perché stufi di essere costantemente osservati, finiranno con il prendere le distanze in modo piuttosto repentino, cercando così di marcare la propria indipendenza, anche a costo di dover litigare o andarsene per sempre pur di far passare il concetto.

Toro – Renderli gelosi

I nativi del Toro sono gelosi per natura e non serve alimentare questo loro modo di essere. Quando la gelosia supera il livello base, infatti, i nativi del segno tendono a perdere la testa e a sragionare. Ciò li porta a porre ultimatum, arrabbiarsi, diventare ossessivi e prendersela per tutto. Aspetti che loro per prima non gradiscono di se e che di conseguenza possono spingerli a prendere le distanze per non dover provare emozioni che non gli piacciono e che ritengono di non saper gestire come vorrebbero. L’errore più grande da fare con loro è quindi quello di farli ingelosire e, ancor peggio, di portarli al massimo della tolleranza. Per un rapporto sereno è infatti indispensabile che riescano a fidarsi e che si sentano sicuri di se e felici della persona che hanno scelto. La gelosia gli farebbe sospettare il contrario portandoli, di conseguenza, a prendere le distanze e tutto con il rischio di non tornare mai più sui loro passi.

Gemelli – Annoiarli

Ebbene si, la noia è come sempre ciò che fa muovere o immobilizzare del tutto i nati sotto il segno dei Gemelli che, davanti ad un partner noioso preferiscono darsela a gambe il prima possibile e tutto per evitare ciò che ai loro occhi è il più grande pericolo di sempre. Per farsi amare da loro è indispensabile intrattenerli, divertirli e stimolarli con novità in grado di susseguirsi di continuo. Promettere di farlo per poi cedere alla routine o non saper cogliere il momento preciso in cui iniziano a provare disinteresse per ciò che si sta facendo e, quindi, noia sono elementi che ai loro occhi caratterizzano un partner che non va più bene, non li conosce e, soprattutto, non sa come prenderli.

Leggi anche -> Astrologia: In che rapporto è il Sagittario con gli altri segni dello zodiaco

Cancro – Spronarli troppo all’azione

I nativi del Cancro sono persone solitamente pigre, che amano gestire la propria vita secondo i propri ritmi e che tendono ad alterarsi molto quando qualcuno cerca di cambiarli o di fargli fare ciò che non vogliono. Sebbene amino andare d’accordo con tutti, sono piuttosto permalosi e tendono a saltare per ogni minima cosa. Punzecchiarli sempre, richiamarli all’ordine o fargli presenti i loro difetti è quindi l’errore più grande che un partner potrebbe fare con loro. Quando ciò accade possono arrabbiarsi e perdonare una volta ma già dalla seconda iniziano a risentirsi più del solito e questo può portarli a meditare di porre fine al rapporto. Una risposta un po’ estrema ma che è anche l’unica che conoscono per far fronte a simili situazioni.

Leone – Non considerarli a sufficienza

Probabilmente è anche inutile dirlo ma l’errore più grande che si può fare con i nati sotto il segno del Leone è quello di non metterli al primo posto e di dimenticare di farli sentire importanti o, come sempre, al centro dell’attenzione. I nativi del segno si aspettano infatti che il partner stia per loro un sostegno ma anche il più grande fan e non avere l’appoggio in tutto ciò che fanno verrebbe vista come una grande mancanza che li porterebbe a porsi delle domande e a protendere per il chiudere la storia. Amarli significa metterli sempre al primo posto, incensarli ed aiutarli a farsi notare dal mondo. Senza questi requisiti anche il migliore dei partner verrebbe visto da loro come la persona meno idonea a stargli accanto.

Vergine – Cambiare le loro regole

I nativi della Vergine sono persone inquadrate e che amano vivere secondo delle regole precise che si auto impongono per mantenere una certa parvenza di ordine senza la quale non si sentirebbero a proprio agio. Quando qualcuno cerca di cambiare questo loro modo di essere, il loro atteggiamento è inizialmente polemico salvo peggiorare poco a poco. Quando si sta con loro è importante capirli e cercare sempre di dargli ciò che desiderano. Non farlo e fare qualcosa per cambiare quelle che per loro sono regole perfette significa mettere in dubbio la loro capacità di analisi, cosa che li fa spazientire e ribollire fin quando stanchi di ricevere consigli non esplodono. Quando ciò accade, il rischio che la storia finisca è troppo forte. È quindi importante evitare di farli arrivare al punto di rottura perché tornare indietro, in quel caso, è praticamente impossibile.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo