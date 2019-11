L’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino torna sui social e lancia una frecciatina: “la sincerità, l’educazione e l’onestà non premiano”.

Alessandro Zarino torna sui social e lancia una frecciatina. L’ex tronista di Uomini e donne, con un lungo post pubblicato su Instagram, traccia un bilancio della propria esperienza nel programma di Maria De Filippi non risparmiando frecciatine.

L’avventura di Alessandro Zarino sul trono di Uomini e Donne è stata breve e intensa. L’ex tronista, dopo aver ricevuto il no di Veronica Burchielli sui cui sentimenti Zarino ha espresso i propri dubbi, è rimasto in silenzio per diverse settimane. Nelle scorse pre, però, ha deciso finalmente di dire il proprio pensiero su quanto accaduto.

“Ciao ragazzi sono finalmente tornato sui social e ci tenevo a ringraziarvi tutti per il sostegno e il supporto che mi avete dato in questi mesi… è importante per me sapere che sono stato apprezzato da molti di voi per il mio modo di essere…

Ci tenevo a ringraziare tutti per il sostegno, il supporto e l’affetto che mi avete dimostrato.

Pur non conoscendoci vi ho sentiti vicino..ed e stata una delle sensazioni più belle mai provate fino ad ora”, ha esordito Alessandro.

Zarino che non ha escluso di poter tornare a Uomini e Donne come corteggiatore di Veronica, poi, si è espresso sull’avventura da tronista: “Il mio percorso è stato breve ma intenso, ricco di alti e bassi, forse più bassi che alti, ed è finito lasciandomi l’amaro in bocca! Nonostante fossi una persona poco loquace ed introversa, cercando di dare valore ad ogni piccolo gesto e parola, ho cercato di dimostrare con i fatti ciò che gli altri probabilmente hanno solo fatto a parole. Sono sempre stato sincero, con me stesso sopratutto. Ma a volte la sincerità, l’onestà e l’educazione non premiano…ma questo sono io, libero di scegliere e a volte di sbagliare. Grazie ancora a tutti…Alessandro”.