Uomini e Donne | Veronica Burchielli rifatta? | Foto prima e dopo

Veronica Burchielli, la nuova tronista di Uomini e Donne si è rifatta? Sul web spuntano le foto del prima e del dopo i presunti ritocchi estetici.

Veronica Burchielli, la nuova tronista di Uomini e Donne, ha ceduto al fascino della chirurgia plastica? Il portale Isa e Chia pubblica le foto del prima e dopo i presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta la giovanissima protagonista del trono classico.

Veronica Burchielli si è rifatta? Le foto del prima e del dopo della tronista di Uomini e Donne

Bellissima e sicura di sè, Veronica Burchielli è diventata subito la protagonista del trono classico di Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi come tronista. Dopo aver corteggiato Alessandro Zarino a cui ha risposto no dopo la scelta, Veronica ha deciso di accettare al volo la proposta che le ha fatto Maria De Filippi diventando la nuova tronista di Uomini e Donne. Molto bella, Veronica non passa inosservata. Tuttavia, a detta di qualche lettore del portale Isa e Chia, sembra che la Burchielli abbia ceduto al fascino della chirurgia.

Leggi anche—>Veronica Burchielli, ultima intervista prima del no a Uomini e Donne

Secondo i commenti di alcuni utenti ripresi da Isa e Chia che pubblica anche le foto del prima e del dopo, pare che Veronica, effettivamente, abbia cambiato qualcosa. Le labbra, infatti, risultano più gonfie rispetto al passato. C’è chi insinua anche che la Burchielli abbia cambiato qualcosa anche al naso.

Nella foto che vedete qui in alto pubblicata da Isa e Chia si notano alcuni cambiamenti. Sarà davvero merito della chirurgia o del tempo che passa? Ricordiamo, infatti, che Veronica ha solo 21 anni. Pur essendo così giovane, avrà davvero cambiato qualcosa del proprio aspetto con la chirurgia plastica? In ogni caso, la nuova tronista è pronta a cominciare la caccia al principe azzurro. Riuscirà a trovarlo?

