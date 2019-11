Vanessa Incontrada | Foto sensuale su Instagram | Fan incantati

Vanessa Incontrada incanta tutti pubblicando su Instagram una foto in cui sfoggia la sua bellezza: camicia sbottanata e ombelico in mostra.

Bellissima e con un’eleganza che non la abbandona mai, Vanessa Incontrada incanta tutti su Instagram pubblicando una foto scattata su un letto mentre indossa semplicemente una camicia sbottonata che lascia intravedere il seno e l’ombelico. Uno scatto assolutamente meraviglioso che rende giustizia alla bellezza acqua e sapone dell’attrice spagnola.

Vanessa Incontrada, la foto con la camicia sbottonata incanta tutti: “uno spettacolo”

Vanessa Incontrada è abituata a dare il buongiorno ai fans. Questa mattina ha deciso di fare un regalo alle persone che la seguono su Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto. “La camicia è sua. Besitos Amigos”, scrive Vanessa facendo impazzire i fan che l’hanno inondata di complimenti. “Meravigliosa”, “Bellissima”, “Spettacolo”, “Sei una donna che stimo e ammiro molto”, “senza parole”, “che donna”, “sempre splendida, alla faccia degli haters”, “favolosa”, “semplicemente un incanto”, scrivono i fans. Quella della Incontrada è una bellezza amata da tutti, donne e uomini che di lei apprezzano la semplicità e l’umiltà anche se non mancano gli haters contro cui ha dovuto difendersi anche in passato.

In questi giorni, Vanessa ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo confessando che le piacerebbe allargare la famiglia. Mamma di Isal, ha dichiarato: “Speriamo che sia femmina! Io son che cosa voglia dire avere un rapporto con una figlia. Ora ho un maschio, sicuramente con una bimba sarà diverso”. Poi, parlando del rapporto con la madre Alicia Soler Noguera, con cui ha scritto il libro “Le bugie uccidono”, ha aggiunto:

“Il rapporto madre-figlia è davvero complesso. Noi donne siamo più mentali rispetto agli uomini. Tra me e la mia mamma c’è un amore grandissimo e non posso che ringraziarla per quanto ha fatto per me. Io e lei vediamo le cose in modo diverso e quindi a volte ci confrontiamo. Ha fatto errori con me e anch’io ne farò con mio figlio: però la cosa bella è che noi parliamo tanto e non c’è niente che rimanga mai in sospeso”.

